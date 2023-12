Redmi Note 13: bereits bei Mediamarkt zu haben – Das ist jetzt doch etwas überraschend. Die neuen Redmi Note 13 sollten eigentlich erst im Januar 2024 international starten, aber man findet sie ab 299 Euro bereits bei Mediamarkt, wie Roland Quant entdeckt hat. Sie sind auch bereits lieferbar, so dass man innerhalb von wenigen Tagen die neuen Modelle in der Hand halten kann. Wer also auf ein neues Redmi Note 13 spekuliert muss erfreulicherweise nicht mehr lange warten.

UPDATE: Auch bei Amazon sind die Smartphones bereits zu haben – Redmi scheint also generell den Startschuss für den Verkauf in Deutschland gegeben zu haben: Redmi Note 13 bei Amazon*

Redmi Note 13 soll Samsung 200 MP Kamerasensor bekommen

Beim kommenden Redmi Note 13 pro+ geht das Unternehmen in die vollen und setzt auf den HP3 Kamera-Sensor von Samsung. Das bedeutet einen 200 MP Hauptkamera mit richtig viel Auflösung und es bleibt spannend, was Redmi noch an Kameratechnik einbauen wird. Samsung schreibt selbst zur Technik des HP3 Sensors:

Ein Bildsensor ist ein Systemhalbleiter, der Licht, das durch das Kameraobjektiv in das Gerät eintritt, in digitale Signale umwandelt. Von Digitalkameras und Smartphones bis hin zu Laptops und Autos: Bildsensoren sind in allen elektronischen Produkten integriert, die mit einer Kamera ausgestattet sind. Der ISOCELL HP3, den Samsung kürzlich vorgestellt hat, ist ein Bildsensor, der 200 Millionen 0,56-μm-Pixel, die kleinsten Pixel der Branche, in einem optischen 1/1,4-Zoll-Format verpackt.1 Seit 2019 ist es Samsung jährlich gelungen, die Pixelgröße auf die kleinste Größe der Branche zu reduzieren. Um Geräte schlank zu halten, sind kleinere Pixel erforderlich.

UPDATE III Es gibt Hinweise, dass die neuen Note 13 bereits im Januar 2024 auch international in den Handel gehen werden. Einen genauen Termin dazu gibt es bisher aber leider noch nicht.

UPDATE II Die BIS Zertifizierung in Indien ist mittlerweile durch. Redmi arbeitet damit weiter am globalen Start der Modelle auch wenn es weiter keinen Termin für den Launch gibt.

UPDATE In China sind die neuen Modelle mittlerweile auf dem Markt, aber der internationale Start und damit auch der Start in Deutschland stehen noch aus. Angeblich sollen die neuen Modelle auch international nicht vor Ende November 2023 in den Handel kommen – es wird also noch etwas dauern, bis man die Geräte in der Hand halten kann.

Redmi Note 13 soll in wenigen Wochen erscheinen

Redmi wir Modelle der Note 13 Serie bereits in wenigen Wochen vorstellen. Angeblich soll der Launch Ende September oder Anfang Oktober stattfinden. Zumindest in China werden die Smartphones dann auch bereits zeitnah zu haben sein. Wie der Launch international und damit auch in Europa aussehen wird, ist allerdings bisher noch nicht sicher.

UPDATE Nun gibt es weitere Hinweise und auch ein Datum. In China sollen die neuen Modelle bereits zum 21. September vorgestellt werden. Ein Datum für den Start auf dem internationalen Markt steht aber bisher nicht fest.

Das Redmi Note 13 5G ist auch bereits bei einigen Zertifizierungsstellen zu finden, so dass es bereits die ersten Hinweise auf die Technik der neuen Modelle gibt. Erwartet wird für die Pro-Modelle:



6.67″ 1.5K OLED display

2.8GHz processor

200MP+8MP+2MP rear

16MP front camera

4880mAh battery

9mm dick

Gewicht 203.96 Gramm

1TB storage

18GB RAM

In-display fingerprint scanner

Im Gespräch für Redmi Note 13 und Note 13 pro ist dabei ein Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Prozessor und für das erwartete Redmi Note 13 pro+ soll es wohl einen MediaTek Dimensity 7200 Prozessor geben.

Preislich gesehen wird sich bei den Modellen wohl wenig ändern. Man wird daher wohl das normalen Redmi Note 13 für unter 200 Euro bekommen können und die Redmi Note 13 pro werden um die 250 Euro liegen. Es bleibt also dabei, dass Redmi mit der Note 13 Serie den Einstieg in die Mittelklasse einfach macht und wohl wieder richtig viel Technik für einen kleinen Preis in die Smartphones packt.