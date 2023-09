Redmi Note 13 soll in wenigen Wochen erscheinen – Redmi wir Modelle der Note 13 Serie bereits in wenigen Wochen vorstellen. Angeblich soll der Launch Ende September oder Anfang Oktober stattfinden. Zumindest in China werden die Smartphones dann auch bereits zeitnah zu haben sein. Wie der Launch international und damit auch in Europa aussehen wird, ist allerdings bisher noch nicht sicher.

Das Redmi Note 13 5G ist auch bereits bei einigen Zertifizierungsstellen zu finden, so dass es bereits die ersten Hinweise auf die Technik der neuen Modelle gibt. Erwartet wird für die Pro-Modelle:



6.67″ 1.5K OLED display

2.8GHz processor

200MP+8MP+2MP rear

16MP front camera

4880mAh battery

9mm dick

Gewicht 203.96 Gramm

1TB storage

18GB RAM

In-display fingerprint scanner

Im Gespräch für Redmi Note 13 und Note 13 pro ist dabei ein Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Prozessor und für das erwartete Redmi Note 13 pro+ soll es wohl einen MediaTek Dimensity 7200 Prozessor geben.

Preislich gesehen wird sich bei den Modellen wohl wenig ändern. Man wird daher wohl das normalen Redmi Note 13 für unter 200 Euro bekommen können und die Redmi Note 13 pro werden um die 250 Euro liegen. Es bleibt also dabei, dass Redmi mit der Note 13 Serie den Einstieg in die Mittelklasse einfach macht und wohl wieder richtig viel Technik für einen kleinen Preis in die Smartphones packt.