EDEKA Smart: gratis Artikel für Kunden über die App – Die Prepaid Anbieter sind mittlerweile dazu über gegangen, ihre Kunden mit gratis Datenvolumen zu belohnen, wenn diese die App nutzen oder (beispielsweise bei der O2 Freikarte) die Aufladung per Lastschrift vornehmen. EDEKA Smart geht einen etwas andere Weg und bietet einmal im Monat einen kostenlosen Gratis-Artikel über die App an, den man sich im Wunsch-EDEKA-Markt abholen kann. Einmal im Monat kann man also ein kostenloses Produkt über die App von EDEKA Smart anfordern und das steht dann im Markt bereit.

EDEKA Smart schreibt zur Vorgehensweise:

Schritt 1 – EDEKA App im App/Play Store downloaden & registrieren . Einen teilnehmenden Markt in Ihrer Nähe auswählen.

. Einen teilnehmenden Markt in Ihrer Nähe auswählen. Schritt 2 – EDEKA smart App öffnen und Treuebonus abholen Ihren monatlichen Gratisartikel finden Sie unter > Treuebonus Mit Klick auf den Button „Geschenk abholen“ Aktionscode anfordern.

– Ihren monatlichen Gratisartikel finden Sie unter > Treuebonus Mit Klick auf den Button „Geschenk abholen“ Aktionscode anfordern. Schritt 3 Benachrichtigung Aktionscode und alle weiteren Informationen folgen in der App, per SMS und E-Mail.

Aktionscode und alle weiteren Informationen folgen in der App, per SMS und E-Mail. Schritt 4 Gratisartikel in der EDEKA App einlösen Den Aktionscode für den Gratisartikel unter > Mehr > Aktionscodes einlösen.

Auch hier gilt aber wieder, dass man die EDEKA App mit dem Tarif zusammen nutzen muss, wenn man diesen Bonus abholen möchte. Dazu gilt dies natürlich nur für die originalen EDEKA Smart Tarife. Die andere D1 Prepaid Angebote von anderen Anbieter profitieren davon nicht.

Die anderen Konditionen von EDEKA Smart verändert sich durch diese Neuerung nicht. Das Unternehmen bietet weiterhin mit die schnellsten Prepaid Tarife im Telekom Netz und ist derzeit der einzige Prepaid-Drittanbieter, der auf LTE max setzen kann. Die EDEKA Sim Karten sind damit im LTE Bereich genau so schnell wie die originalen Prepaid-Tarife der Telekom. Allerdings bietet EDEKA weiterhin keinen Zugriff auf die 5G Netzbereiche im D1 Netz an. Man surft also schnell, aber mit LTE Geschwindigkeit und bisher ist leider auch nicht bekannt, wann EDEKA 5G Zugang bekommen wird.

