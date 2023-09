O2: Stolze 200 Euro Wechselbonus im September – O2 startet in de September mit einer richtig starken Aktion und vergibt an neue Kunden, die sich einen der aktuellen O2 Mobile Tarife holen, insgesamt 200 Euro Guthaben, wenn die Nutzer ihre alte Rufnummer mitbringen. Das Guthaben wird dabei auf den Monatspreis aufgeteilt und man bekommt so in den ersten 16 Monaten einen Rabatt von 12,50 Euro pro Monat auf die o2 Mobile Flatrates. Auf diese Weise sinkt der Preis der kleinsten Aktionsflatrate von 32.99 Euro auf 20.49 Euro im Monat. Dafür bekommt man dann bereits die O2 Mobil M Flat mit 25 GB Datenvolumen monatlich und jährlich mitwachsenden Datenvolumen.

O2 schreibt selbst dazu:

Du erhältst als Neukund:in die 200 € Wechselbonus, wenn du deine bisherige Rufnummern von deinem Alt-Anbieter erfolgreich zu O 2 portiert hast und zwar innerhalb der ersten 4 Wochen ab O 2 Vertragsabschluss. Als O 2 Kund:in kannst du dich über die 50 % Vergünstigung mit dem Kombi-Vorteil plus 100 € Wechselbonus freuen. Nach erfolgreicher Rufnummern Portierung (bitte warte auf die Bestätigungs-SMS), erhältst Du von uns automatisch die 200 €/100 € Wechselbonus. Dies erfolgt, indem wir Dir über insgesamt 16 Monate eine monatliche Vergünstigung in Höhe von 12,50 €/6,25 € auf die Grundgebühr deines O 2 Mobilfunktarifs geben.

Die neue Aktion gilt aber leider nicht für alle Tarife von O2. Die kleinere Allnet Flat (unter 30 Euro monatliche Grundgebühr) sind davon nicht erfasst und auch die Prepaid Tarife von O2 (von der O2 Freikarte bis zum O2 Prepaid Max Tarif) profitieren nicht von dieser Sonderaktion.

Es gibt dazu auch einige weitere Bedingungen, die man bei der O2 Flat Aktion beachten sollte:

Der Wechselbonus wird nur für die O2 Mobile Tarife mit 24 Monaten Laufzeit gewährt. Man kann die Handytarife auch ohne Laufzeit buchen, aber dann gibt es diesen Bonus leider nicht.

Die Deals haben weiterhin eine Anschlussgebühr von 39.99 Euro, die nicht vom Wechselbonus erfasst wird. Auf der ersten Rechnung steht also auf jeden Fall eine extra Gebühr von 39.99 Euro für die Bereitstellung des Anschlusses

Die gute Nachricht ist aber, dass der Wechselbonus auch dann gilt, wenn man die O2 Tarife mit Smartphone bucht. Dabei ist es egal, welches Modell man wählt. Die iPhone 14 mit Vertrag werden genau so davon erfasst wie die aktuellen Galaxy S23 samt Handyvertrag und auch die günstigeren Galaxy A54 samt Tarif und Vertrag bekommen den Bonus.

VIDEO Die neuen O2 Mobile Tarife

