Samsung Galaxy A24: Anleitung und Handbuch in Deutsch – Samsung hat beim Galaxy A24 vor allem die Technik überarbeitet und man bekommt direkt von Haus aus Android 13 mit zu den Modellen. Generell hat sich aber bei der Bedienung der Smartphones eher wenig verändert. Wer also bereits mit Android gearbeitet hat und eventuell auch bereits die One UI Benutzeroberfläche von Samsung kennt, wird mit der Bedienung generell keine größeren Probleme haben. Man findet die wichtigsten Funktionen da, wo man es von Samsung Modellen gewohnt ist.

Dennoch gibt es ab und an auch Frage und Probleme, die sich nicht so einfach lösen lassen und daher kann es sinnvoll sein, bei Bedarf das Handbuch und die Anleitung zum Galaxy A24 zur Verfügung zu haben. Dies haben wir daher hier zusammengestellt.

VIDEO Tipps und Tricks zum Samsung Galaxy A24

TIPP Weitere Anleitungen und Hilfestellungen zu anderen Modellen der A-Reihe von Samsung haben wir hier zusammengestellt: Galaxy A34 Handbuch | Galaxy A14 Anleitung | Galaxy A54 Handbuch

Samsung Galaxy A24: Anleitung und Handbuch in Deutsch

Die Samsung Galaxy A24 sind offiziell bisher noch nicht im Samsung Store zu finden und daher hat das Unternehmen bisher auch noch keinen deutschen Support-Bereich eingerichtet. Daher gibt es auch offiziell noch keine deutsche Anleitung für die Modelle. Es steht aber eine englische Anleitung zur Verfügung, die an sich alle Fragen beantworten sollte (als PDF Download):

Bisher ist leider nicht bekannt, wann das Galaxy A24 offiziell auch in Deutschland startet und daher das deutsche Handbuch für die Smartphone verfügbar sein wird. Wir werden den Artikel aktualisieren, sobald es die deutsche Version gibt.

Die Neuerungen beim Samsung Galaxy A24

Das Samsung Galaxy A23 und A24 sind beide Mittelklasse-Smartphones, die im Jahr 2022 und 2023 auf den Markt gekommen sind. Beide Modelle haben ein 6,6-Zoll-Display, einen 50-Megapixel-Hauptsensor und eine 5000-mAh-Batterie.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind:

Kamera: Das Galaxy A24 hat eine 13-Megapixel-Frontkamera, während das Galaxy A23 nur eine 8-Megapixel-Frontkamera hat.

Das Galaxy A24 hat eine 13-Megapixel-Frontkamera, während das Galaxy A23 nur eine 8-Megapixel-Frontkamera hat. Prozessor: Das Galaxy A24 hat einen MediaTek Helio G85-Prozessor, während das Galaxy A23 einen Snapdragon 680-Prozessor hat.

Das Galaxy A24 hat einen MediaTek Helio G85-Prozessor, während das Galaxy A23 einen Snapdragon 680-Prozessor hat. RAM: Das Galaxy A24 hat 4 GB oder 6 GB RAM, während das Galaxy A23 nur 4 GB RAM hat.

Das Galaxy A24 hat 4 GB oder 6 GB RAM, während das Galaxy A23 nur 4 GB RAM hat. Speicher: Das Galaxy A24 hat 64 GB oder 128 GB Speicher, während das Galaxy A23 nur 64 GB Speicher hat.

Das Galaxy A24 hat 64 GB oder 128 GB Speicher, während das Galaxy A23 nur 64 GB Speicher hat. Software: Das Galaxy A24 läuft mit Android 13, während das Galaxy A23 mit Android 12 läuft.

In der Übersicht:

Feature Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy A24 Display 6,6 Zoll, PLS, 1080 x 2408 Pixel 6,6 Zoll, PLS, 1080 x 2408 Pixel Kamera 50 MP (Haupt), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor), 8 MP (Front) 50 MP (Haupt), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor), 50 MP (Front) Prozessor Snapdragon 680 MediaTek Helio G85 RAM 4 GB 4 GB, 6 GB Speicher 64 GB 64 GB, 128 GB Software Android 12 Android 13 Preis ab 299 Euro ab 249 Euro

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

VIDEO Fehlerbehebung beim Samsung Galaxy A24

Weitere Artikel zum Samsung Galaxy A24