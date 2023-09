Telekom Prepaid: Mehr Datenvolumen für die Sim Karten angekündigt – Die Telekom rüstet die eigenen Prepaid Tarife auf und spendiert die MagentaMobil Prepaid Flatrates generell mehr Datenvolumen. Ausnahme ist der Unlimited Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen – den kann man natürlich nicht weiter aufrüsten. Ansonsten gibt es bei allen aktuelln Prepaid Tarifen ab dem 20. September 2023 mehr Datenvolumen und das auch für bestehende Tarife, wenn sie verlängert werden.

Die neuen Tarife sehen dabei wie folgt aus:

Preislich gesehen bleibt alles gleich. Das zusätzliche Datenvolumen ist also kostenfrei und insgesamt sind bis zu 18 GB Datenvolumen pro Monat verfügbar. Die Telekom schießt damit zu der größten O2 Prepaid Flat auf, wobei O2 nach wie vor etwas günstiger ist.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die Telekom verbessert ihre MagentaMobil Prepaid Tarife. Ab dem 20. September enthalten alle Tarifgrößen sowie der Prepaid 5G-Jahrestarif mehr Datenvolumen. Und das bei gleichbleibenden Preisen. Von der Tarifaufwertung profitieren automatisch auch Bestandskundinnen und -kunden in der aktuellen Tarifgeneration (gebucht ab 5/2022).

Mit der Erhöhung des Datenvolumens wird das Mobilfunkangebot der Telekom noch interessanter für alle, die vertraglich ungebunden bleiben wollen. Der MagentaMobil Prepaid S enthält zukünftig 5G und ist mit einem Datenvolumen von 1 GB statt der bisherigen 500 MB für das mobile Surfen ausgestattet. Der Tarif beinhaltet zudem eine Telefonie- und SMS-Flat in das Mobilfunknetz der Telekom sowie 50 Inklusivminuten für die mobile Kommunikation in alle weiteren deutschen Netze inklusive Festnetz. Beim MagentaMobil Prepaid M steigt das Datenvolumen von 3 GB auf 4 GB, beim MagentaMobil Prepaid L von 5 GB auf 8 GB. Den größten Sprung macht der MagentaMobil Prepaid XL. Bei dieser Tarifvariante steigt das inkludierte Datenvolumen von 7 GB auf satte 18 GB. Der MagentaMobil Prepaid Max bleibt unverändert mit deutschlandweit unbegrenztem Datenvolumen bestehen. Weitere Inklusivleistung der Tarife MagentaMobil Prepaid M bis XL sowie Max: In diesen Tarifvarianten telefonieren und simsen die Nutzenden unbegrenzt in alle deutschen Netze inklusive Festnetz.