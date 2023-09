Apple: eigene Modems kommen später – Apple arbeitet derzeit daran, eigene Modems zu entwickeln um Hardware und Software bei zukünftigen iPhone Modellen noch besser aufeinander abstimmen zu können. Allerdings scheint das Unternehmen bisher noch nicht so weit gekommen zu sein, wie vielleicht erhofft, denn man hat mit Qualcomm eine neuen Vereinbarung abgeschlossen um wird daher wohl in den kommenden Jahren bis 2026 auf Qualcomm Modems setzen. Das ist eine kleine Überraschung, denn die meisten Experten hatten erwartet, dass Apple in diesem Bereich schon weiter ist.

Qualcomm schreibt im Original zu dem neuen Deal:

Qualcomm Technologies, Inc. gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Apple Inc. zur Lieferung von Snapdragon® 5G-Modem-RF-Systemen für Smartphone-Markteinführungen in den Jahren 2024, 2025 und 2026 abgeschlossen hat. Diese Vereinbarung unterstreicht Qualcomms Erfolgsbilanz als nachhaltige Führungsposition bei 5G-Technologien und Produkte.

Nach dieser Vereinbarung werden wohl auch iPhone 16 und iPhone 17 mit den Modems von Qualcomm ausgestattet sein und auch das iPhone 18 in 2026 wird wohl noch die Technik von Qualcomm bekommen.

Kunden werden davon wohl wenig merken, die Modems sind für die Internet-Verbindungen notwendig und haben keine wirklichen Leistungsgrenzen, die sich unterscheiden würden. Welches Modem im iPhone verbaut wurde, merken die meisten Nutzer daher gar nicht, es sein denn es gibt gravierende Probleme mit der Technik. Grundsätzlich zeigt es aber auch, dass Apple bei der Entwicklung eigener Hardware durchaus Probleme hat und nicht alles so rund läuft, wie man das aus anderen Bereichen kennt.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple