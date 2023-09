Telekom und Vodafone: kostenlose Gespräche und SMS nach Marokko – Nach den schweren Erdbeben und den verheerenden Auswirkungen in Marokko haben Telekom und Vodafone die Gespräche in die Krisenregion kostenlos gemacht um es Angehörigen zu ermöglichen, mit Verwandten und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Auch das Roaming im Land selbst wurde kostenfrei gemacht, so dass auch Touristen vor Ort ohne Probleme Internet und Gespräche nutzen können.

Die Telekom schreibt selbst dazu:

Die Telekom schaltet nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko Telefonate und SMS aus und nach Marokko sowie innerhalb des Landes über das Mobilfunk- und Festnetz der Telekom kostenfrei. Das gilt für alle Privat- und Geschäftskundinnen und -kunden von Telekom und congstar rückwirkend vom 8. September 2023 (00:00 Uhr) bis zum 30. September 2023 (23:59 Uhr). Weiterhin ermöglicht der Konzern Kundinnen und Kunden von Telekom und congstar in Marokko bis zum 30. September kostenloses Roaming für Daten, SMS und Sprachdienste.



Diese Regelungen gelten auch für die Kunden von Congstar.

Bei Vodafone heißt es zur aktuellen Regelung:

Bei anderen Anbietern gelten bisher noch die normalen Roaming-Regelungen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch hier noch weitere Aktionen kommen werden. Die Mobilfunk-Unternehmen hatten beispielsweise auch in der Corona Krise mit kostenlosen Datenvolumen ausholfen und boten und bieten teilweise noch kostenlose Sim Karten für Flüchtlinge aus der Ukraine an.

