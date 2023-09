Huawei: Plan für die Rückkehr auf den globalen Mobilfunk-Markt steht – Gute Nachrichten für Huawei Fans – das Unternehmen plant nach den eher ruhigen letzten Jahren die komplette Rückkehr in den internationalen Mobilfunk-Markt. Huawei war in Schwierigkeiten geraten, nachdem die Trump-Regierung eine Embargo gegen das Unternehmen ausgesprochen hat und Huawei damit von wichtiger Technik abgeschnitten wurde. Mittlerweile hat man dank einiger eigener technischer Durchbrüche dies kompensieren können und plant die Rückkehr.

Bei ithome schreibt man dazu:

Laut Caijing gilt die Veröffentlichung des Mate 60 Pro als Auftakt für Huaweis Rückkehr in den Mobilfunkmarkt. Viele Personen, die Huawei nahe stehen, bestätigten, dass Huawei einen umfassenden Plan zur vollständigen Rückkehr in den globalen Mobilfunkmarkt gestartet hat, wobei zunächst der Inlandsmarkt und später die Überseemärkte im Mittelpunkt stehen. Mehrere technologische Durchbrüche in den letzten drei Jahren haben den Grundstein für diese Rückkehr gelegt, und nachfolgende Markteinführungen betreffen Produkte, Kanäle und Märkte. Es wird berichtet, dass Huawei seine Mobiltelefonlieferungen in diesem Jahr von 30 Millionen Einheiten zu Beginn des Jahres auf 38 Millionen Einheiten (von denen 20 Millionen Einheiten fertiggestellt wurden) erhöht hat. Unter den 18 Millionen Einheiten, die noch nicht fertiggestellt sind, Laut Ming-Chi Kuo, Analyst bei Tianfeng Securities, könnte der Mate 60 Pro 5,5 bis 6 Millionen Einheiten ausmachen.

Generell gab und gibt es in Deutschland auch in den letzten Jahren Huawei Modelle (wie das Huawei P60) und auch das Huawei P70 wird in Deutschland erwartet. Allerdings wurden nur wenige Smartphones verkauft und in einigen Ländern war Huawei gar nicht mehr aktiv gewesen. Das können sich nun in den kommenden Monaten wieder ändern und daher bleibt abzuwarten, welche neuen Modelle das Unternehmen anbieten wird und vor allem, mit welchem Betriebssystem die Geräte auf den Markt kommen werden.