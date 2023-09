Samsung: Angriff auf Apple mit der Try-Galaxy-App – Apple hat die neuen iPhone Modelel vorgestellt und Samsung nutzt die Gelegenheit, um iPhone Nutzer die Erfahrung eines klappbaren Handys näher zu bringen. Die Try-Galaxy-App wurde dazu erweitert und kann nun auch auf Smartphones ohne Android Betriebssystem genutzt werden. Samsung schreibt natürlich nicht dazu, dass man damit die iPhone Nutzer im Blick hat, aber neben Android gibt es an sich nur noch iOS Geräte auf dem Markt. Mit der neuen App kann man beispielsweise auch auf dem iPhone zwei Bildschirme testen, in dem man zwei Modelle miteinander koppelt.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Samsung hat ein Update für die „Try Galaxy“-App veröffentlicht. Auch Nutzer*innen, die kein Gerät mit Android-Betriebssystem1 besitzen, können die intuitive Benutzeroberfläche One UI 5.1.1 testen und Funktionen der neuen Galaxy Z-Serie ausprobieren. Um die Vorteile des immersiven, großen Displays des Galaxy Z Fold5 erleben zu können, bietet die aktualisierte Version der App eine neue Funktion, die zwei miteinander gekoppelte Smartphones nutzt, um das Foldable-Erlebnis zu simulieren.

In der „Try Galaxy“-App können Nutzer*innen unter anderem hilfreiche Tutorials finden sowie Apps und Widgets erkunden – so als sei es der Startbildschirm eines Galaxy-Smartphones. Die aktualisierte Version der App stellt einige Funktionen und Besonderheiten von One UI 5.1.1 und des Galaxy Z Flip5 sowie Galaxy Z Fold5 heraus