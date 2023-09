iPhone 15: Gibt es ein Ladegerät oder anderes Zubehör in der Box? – Apple hat in den letzten Jahren das Zubehör zu den iPhone Smartphones deutlich reduziert und meistens auf fast alle Zugaben in der Box verzichtet. In diesem Jahr geht es Unternehmen aber den Schritt hin zu einer neuen Ladebuchse und daher ist die Frage, ob man zum neuen Anschluss auch ein passendes Ladegerät gleich beilegt.

Ein Blick in die Detail zu iPhone 15 und iPhone 15 pr macht aber auch in diesem Jahr klar: Apple bleibt auch in diesem Jahr minimalistisch und hat das Zubehör in der Box der Smartphones weiterhin sehr reduziert gehalten. Konkret gibt es nur ein USB C Ladekabel zu den neuen Modellen – weitere Zugaben sucht man vergeblich.

Apple schreibt selbst zu den Hintergründen:

Als Teil der Bemühungen von Apple, bis 2030 CO₂ neutral zu werden, kommen das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus ohne Netzteil und EarPods. Im Lieferumfang befindet sich ein USB‑C Ladekabel, das schnelles Laden unterstützt und mit USB‑C Netzteilen und Computer­anschlüssen kompatibel ist. Wir empfehlen, ein kompatibles USB‑C Netzteil zu verwenden. Solltest du ein neues Apple Netzteil oder Kopfhörer benötigen, sind sie separat erhältlich.

Wer die neuen Modelle kauft, sollte also im besten Fall bereits ein USB C Ladegerät zu Hause haben und wenn nicht dann, bei der Bestellung direkt ein solches Ladegerät mit kaufen.

iPhone 15 Zubehör Box

Die Alternative ohne USB C Ladekabel sind drahtlose Lademöglichkeiten. Die neuen Modelle unterstützen die Qi2 Standard und können daher mit kompatiblen Geräten geladen werden.

Bei den Funktionen der neuen iPhone 15 heißt es:

Unterstützung für MagSafe und zukünftiges kabelloses Laden mit Qi2.

Verbesserte Audioqualität bei Anrufen, inklusive über FaceTime oder Apps anderer Anbieter. Die Audioqualität wird sogar noch besser, wenn Nutzer:innen Stimmisolation nutzen. So kommen Gespräche selbst in lauten Umgebungen klar und deutlich rüber.

eSIM mit Unterstützung von über 295 Mobilfunkanbietern. Auf Reisen können Nutzer:innen mit günstigen internationalen Roaming-Tarifen ihrer bisherigen Mobilfunkanbieter in Verbindung bleiben oder eSIM Prepaid-Tarife in über 50 Ländern und Regionen kaufen, inklusive Australien, Italien, Thailand und mehr.

Die drahtlose Aufladung ist allerdings deutlich langsamer als die Aufladung per Kabel. Wir empfehlen daher auf jeden Fall ein USB C Ladegerät für die iPhone 15.

Was ist der Qi2 Standard bei drahtlosem Laden?

Qi2 ist der Nachfolger des Qi-Standards für drahtloses Aufladen. Er wurde vom Wireless Power Consortium (WPC) entwickelt und soll die Vorteile des Vorgängers beibehalten und gleichzeitig neue Funktionen und Verbesserungen bieten.

Hauptmerkmale von Qi2:

Magnetische Ausrichtung: Qi2-Ladegeräte verwenden Magnete, um das Ladegerät und das Gerät perfekt auszurichten. Dadurch wird die Effizienz des Ladevorgangs erhöht und die Wahrscheinlichkeit von Fehlausrichtungen verringert.

Qi2-Ladegeräte verwenden Magnete, um das Ladegerät und das Gerät perfekt auszurichten. Dadurch wird die Effizienz des Ladevorgangs erhöht und die Wahrscheinlichkeit von Fehlausrichtungen verringert. Verbesserte Energieeffizienz: Qi2-Ladegeräte sind effizienter als Qi-Ladegeräte, wodurch die Ladezeit verkürzt und die Akkulaufzeit verlängert wird.

Qi2-Ladegeräte sind effizienter als Qi-Ladegeräte, wodurch die Ladezeit verkürzt und die Akkulaufzeit verlängert wird. Höhere Ladeleistung: Qi2-Ladegeräte können eine höhere Ladeleistung liefern als Qi-Ladegeräte. Dies ermöglicht eine schnellere Aufladung von Smartphones und anderen Geräten.

Ladezeiten für Smartphones mit Qi2:

Die Ladezeiten für Smartphones mit Qi2 hängen von der Ladeleistung des Ladegeräts ab. Ein 15-Watt-Qi2-Ladegerät kann ein Smartphone mit einer Akkukapazität von 4.000 mAh in etwa 1,5 Stunden vollständig aufladen. Ein 25-Watt-Qi2-Ladegerät kann das gleiche Smartphone in etwa 1 Stunde vollständig aufladen.

Feature iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Display 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, 2.532 x 1.170 Pixel (460 ppi) 6,7 Zoll Super Retina XDR Display, 2.778 x 1.284 Pixel (458 ppi) 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, 2.532 x 1.170 Pixel (460 ppi) 6,7 Zoll Super Retina XDR Display, 2.778 x 1.284 Pixel (458 ppi) SoC Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic Apple A17 Bionic Apple A17 Bionic Speicher 128 GB, 256 GB oder 512 GB 128 GB, 256 GB oder 512 GB 128 GB (nur iPhone 15 Pro), 256 GB, 512 GB oder 1 TB 128 GB (nur iPhone 15 Pro Max), 256 GB, 512 GB oder 1 TB Kamera 48 MP Hauptkamera (f/1.6) und 12-MP-Ultraweitwinkel (f/2.4) 48 MP Hauptkamera (f/1.6) und 12-MP-Ultraweitwinkel (f/2.4) 48 MP Hauptkamera (f/1.6), 12 MP Ultraweitwinkel (f/2.4), 12 MP Tele (f/2.8) und LiDAR-Scanner 48 MP Hauptkamera (f/1.6), 12 MP Ultraweitwinkel (f/2.4), 12 MP Tele (f/2.8) und LiDAR-Scanner Frontkamera 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 Akku Bis zu 19 Stunden Videowiedergabe Bis zu 20 Stunden Videowiedergabe Bis zu 22 Stunden Videowiedergabe Bis zu 23 Stunden Videowiedergabe Größe 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 158,4 x 77,4 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 158,4 x 77,4 x 7,65 mm Gewicht 203 g 230 g 203 g 230 g Farben Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur Preis ab 949 € ab 1099 € ab 1.199 € ab 1.449 €

