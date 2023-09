Apple Watch: neues Team soll Diabetes-Messungen endlich umsetzen – Apple versucht bereits seit längerer Zeit die Messung von Glukosewerten im Blut ohne Stechen umzusetzen und diese Technik in der Apple Watch zu verbauen. Menschen mit Diabetes sollen so den Blutzucker messen können ohne umständliche Tests machen zu müssen. In den letzten Jahren hat dies aber leider weniger gut geklappt, nun soll sich ein neues Team diesem Feature annehmen und es für kommenden Modelle der Apple Watch umsetzen.

Bei patentlyapple schreibt man dazu:

Das Gerücht besagt nun, dass „Apple Inc. einen neuen Anführer für seine geheime Gruppe ernannt hat, die an einem nicht-invasiven Blutzuckermessgerät arbeitet, und einem erfahrenen iPhone- und Mac-Chip-Manager die Leitung eines der ehrgeizigsten Vorstöße des Unternehmens in die Gesundheitstechnologie übertragen hat.“ Tim Millet, Apples Vizepräsident für Plattformarchitektur, hat die Leitung des Projekts übernommen, nachdem es mehrere Monate lang keinen eigenen Leiter hatte, so Personen mit Kenntnis der Änderung, die darum gebeten haben, nicht genannt zu werden, da es sich um eine private Angelegenheit handelt. Das die Arbeit leitende Team namens Exploratory Design Group (XDG) wurde zuvor von dem Ende letzten Jahres verstorbenen Wissenschaftler Bill Athas geleitet. Nach Athas‘ Tod wurde die Gruppe auf Ad-hoc-Basis von seinen ehemaligen Stellvertretern beaufsichtigt, die zum direkten Bericht an Johny Srouji, Apples Senior Vice President für Hardware-Technologien, ernannt wurden. Das Glukose-Tracking-Team berichtet nun an Millet, der seit einem Jahrzehnt einer der beiden Top-Leutnants von Srouji und seit etwa 19 Jahren Apple-Mitarbeiter ist.

Allerdings ist bisher noch nicht bekannt, welchen Zeitplan Apple für die Umsetzung hat. Es bleibt daher offen, welche Modelle der Apple Watch möglicherweise diese Technik zuerst bekommen werden und welche Anforderungen es daran geben wird.

