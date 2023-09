iPhone 15 pro samt Vertrag und Tarif: die besten Deals und Angebote – das iPhone 15 pro ist wieder der Technologie-Träger bei Apple und hat die beste Technik verbaut, die das Unternehmen derzeit anbietet. Das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Apple hat zwar in diesem Jahr die Smartphones leicht billiger gemacht, mit 1199 Euro für das billigste iPhone 15 pro zahlt man aber immer noch mehr als bei den meisten anderen Smartphones. Das iPhone 15 pro Max mit richtig viel Speicher kann dazu leicht auch über 1.500 Euro Kosten. Der Einstieg in den absoluten Premium Bereich der Smartphones bleibt daher weiter teuer.

Die meisten Nutzer wählen daher den Weg über einen Handyvertrag die Smartphones zu finanzieren und die Anbieter sind hier erfreulich breit aufgestellt. Es gibt fast überall passende Handyverträge und Flat mit dem iPhone 15 pro. Allerdings sind die iPhone 15 pro auch mit Vertrag nicht unbedingt günstig. Man sollte dennoch mit Preise von um die 70 bis 90 Euro monatlich rechnen, wenn man ein iPhone 15 pro samt Flat finanzieren möchte. Mit unbegrenztem Datenvolumen kann der Preis sogar noch höher ausfallen.

In diesem Artikel wollen wir speziell die Deals und Aktionen zum iPhone 15 pro und iPhone 15 pro max vorstellen und zeigen, wo es die Modelle derzeit mit besonderen Rabatten gibt.

TIPP: Die Modelle können ihre Stärken vor allem dann ausspielen, wenn sie einen guten Internet Zugang haben und daher auf alle Dienste auch im Netz zugreifen können. Dazu ist aber auch jeden Fall genug Datenvolumen zu empfehlen, 10 GB Volumen, 20 GB Flatrates oder gleich unbegrenztes Datenvolumen sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Rein technisch kann man die Modelle aber natürlich auch mit normalen Prepaid Allnet Flat oder auch einer kostenlosen Sim Karte betreiben.

iPhone 15 mit Vertrag: die günstigsten Deals und Aktionen im Überblick

HINWEIS Aktuell gibt es noch den Vorverkauf. Erst ab 22. September gehen die iPhone 15 pro in den normalen Verkauf.

15.09.2023 – Bis zum 22.09. im PreSale iPhone 15 Pro Max 256GB + 200€ Wechselbonus + o2 Mobile M für 84,99€ monatlich (24 Monate; UF 1€ & AP 39,99€) für 64,99€ monatlich (36 Monate; UF 1€ & AP 0€)

iPhone 15 Pro 128 GB + 200€ Wechselbonus + o2 Mobile M für 79,99€ monatlich (24 Monate; UF 1€ & AP 39,99€) für 59,99€ monatlich (36 Monate; UF 1€ & AP 0 Euro 36 Monate)

iPhone 15 pro mit Vertrag und Flat

VIDEO Lohnt sich das iPhone 15 pro?

Was ist neu beim iPhone 15 pro?

Die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen des iPhone 15 Pro im Vergleich zum iPhone 14 Pro sind:

Verkleinerte Notch: Die Notch, in der die Frontkamera und die Face ID-Sensoren untergebracht sind, ist beim iPhone 15 Pro um 20 % kleiner als beim iPhone 14 Pro. Dadurch hat das Display mehr Platz und wirkt insgesamt eleganter.

Die Notch, in der die Frontkamera und die Face ID-Sensoren untergebracht sind, ist beim iPhone 15 Pro um 20 % kleiner als beim iPhone 14 Pro. Dadurch hat das Display mehr Platz und wirkt insgesamt eleganter. Neuester Prozessor: Das iPhone 15 Pro ist mit dem neuen A16 Bionic-Chip ausgestattet, der eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem A15 Bionic-Chip des iPhone 14 Pro verspricht.

Das iPhone 15 Pro ist mit dem neuen A16 Bionic-Chip ausgestattet, der eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem A15 Bionic-Chip des iPhone 14 Pro verspricht. Verbesserte Kamera: Die Hauptkamera des iPhone 15 Pro hat einen 48-Megapixel-Sensor, der bei schlechten Lichtverhältnissen bessere Fotos und Videos aufnehmen soll.

Die Hauptkamera des iPhone 15 Pro hat einen 48-Megapixel-Sensor, der bei schlechten Lichtverhältnissen bessere Fotos und Videos aufnehmen soll. Neuer Anschluss: Das iPhone 15 Pro hat einen USB-C-Anschluss, der schnelleres Laden und Datentransfers ermöglicht.

Das iPhone 15 Pro hat einen USB-C-Anschluss, der schnelleres Laden und Datentransfers ermöglicht. Titanrahmen: Das Gehäuse des iPhone 15 Pro ist aus Titan gefertigt, das robuster und haltbarer als Edelstahl ist.

Darüber hinaus gibt es noch einige kleinere Verbesserungen, wie z. B. ein neuer Action Button, der leichter zu erreichen ist, und eine verbesserte Akkulaufzeit.

Im Einzelnen:

Verkleinerte Notch:

Die Notch des iPhone 15 Pro ist um 20 % kleiner als die des iPhone 14 Pro. Das liegt daran, dass Apple die Face ID-Sensoren unter dem Display verbaut hat. Dadurch hat das Display mehr Platz und wirkt insgesamt eleganter.

Neuer Prozessor:

Das iPhone 15 Pro ist mit dem neuen A16 Bionic-Chip ausgestattet, der eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem A15 Bionic-Chip des iPhone 14 Pro verspricht. Der A16 Bionic-Chip soll bis zu 40 % schneller im CPU- und bis zu 30 % schneller im GPU-Bereich sein.

Verbesserte Kamera:

Die Hauptkamera des iPhone 15 Pro hat einen 48-Megapixel-Sensor, der bei schlechten Lichtverhältnissen bessere Fotos und Videos aufnehmen soll. Der neue Sensor soll auch mehr Details und einen größeren Dynamikumfang liefern.

Neuer Anschluss:

Das iPhone 15 Pro hat einen USB-C-Anschluss, der schnelleres Laden und Datentransfers ermöglicht. Der USB-C-Anschluss ist mittlerweile der Standardanschluss für Smartphones und andere mobile Geräte.

Titanrahmen:

Das Gehäuse des iPhone 15 Pro ist aus Titan gefertigt, das robuster und haltbarer als Edelstahl ist. Titan ist außerdem weniger anfällig für Kratzer und Dellen.

Action Button:

Der Action Button des iPhone 15 Pro ist leichter zu erreichen. Er befindet sich nun auf der linken Seite des Gehäuses, direkt unter dem Lautstärkeregler.

Verbesserte Akkulaufzeit:

Apple verspricht eine verbesserte Akkulaufzeit für das iPhone 15 Pro. Das Gerät soll bis zu 2 Stunden länger durchhalten als das iPhone 14 Pro.

iPhone 15 pro oder iPhone 15 pro max?

Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max sind:

Displaygröße: Das iPhone 15 Pro hat ein 6,1-Zoll-Display, während das iPhone 15 Pro Max mit einem größeren 6,7-Zoll-Display aufwartet.

Das iPhone 15 Pro hat ein 6,1-Zoll-Display, während das iPhone 15 Pro Max mit einem größeren 6,7-Zoll-Display aufwartet. Akkulaufzeit: Das iPhone 15 Pro Max hat eine längere Akkulaufzeit als das iPhone 15 Pro. Apple verspricht bis zu 2 Stunden mehr Laufzeit für das Pro Max.

Das iPhone 15 Pro Max hat eine längere Akkulaufzeit als das iPhone 15 Pro. Apple verspricht bis zu 2 Stunden mehr Laufzeit für das Pro Max. Kamera: Das iPhone 15 Pro Max hat einen besseren optischen Zoom als das iPhone 15 Pro. Das Pro Max hat einen 5-fachen optischen Zoom, während das Pro nur einen 3-fachen optischen Zoom hat.

Das iPhone 15 Pro Max hat einen besseren optischen Zoom als das iPhone 15 Pro. Das Pro Max hat einen 5-fachen optischen Zoom, während das Pro nur einen 3-fachen optischen Zoom hat. Preis: Das iPhone 15 Pro Max ist teurer als das iPhone 15 Pro.

In Bezug auf die Leistung, den Prozessor und die Kamera sind beide Modelle identisch.

Welches Modell ist besser?

Das hängt von den persönlichen Bedürfnissen ab. Wer ein größeres Display und eine längere Akkulaufzeit möchte, sollte sich das iPhone 15 Pro Max zulegen. Wer ein kompakteres Gerät mit einem guten Zoom möchte, sollte sich das iPhone 15 Pro kaufen.

iPhone 15

iPhone 15: Gibt es ein Ladegerät oder anderes Zubehör in der Box?

Apple hat in den letzten Jahren das Zubehör zu den iPhone Smartphones deutlich reduziert und meistens auf fast alle Zugaben in der Box verzichtet. In diesem Jahr geht es Unternehmen aber den Schritt hin zu einer neuen Ladebuchse und daher ist die Frage, ob man zum neuen Anschluss auch ein passendes Ladegerät gleich beilegt.

Ein Blick in die Detail zu iPhone 15 und iPhone 15 pr macht aber auch in diesem Jahr klar: Apple bleibt auch in diesem Jahr minimalistisch und hat das Zubehör in der Box der Smartphones weiterhin sehr reduziert gehalten. Konkret gibt es nur ein USB C Ladekabel zu den neuen Modellen – weitere Zugaben sucht man vergeblich.

Apple schreibt selbst zu den Hintergründen:

Als Teil der Bemühungen von Apple, bis 2030 CO₂ neutral zu werden, kommen das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus ohne Netzteil und EarPods. Im Lieferumfang befindet sich ein USB‑C Ladekabel, das schnelles Laden unterstützt und mit USB‑C Netzteilen und Computer­anschlüssen kompatibel ist. Wir empfehlen, ein kompatibles USB‑C Netzteil zu verwenden. Solltest du ein neues Apple Netzteil oder Kopfhörer benötigen, sind sie separat erhältlich.

Wer die neuen Modelle kauft, sollte also im besten Fall bereits ein USB C Ladegerät zu Hause haben und wenn nicht dann, bei der Bestellung direkt ein solches Ladegerät mit kaufen.

iPhone 15 Zubehör Box

Die Alternative ohne USB C Ladekabel sind drahtlose Lademöglichkeiten. Die neuen Modelle unterstützen die Qi2 Standard und können daher mit kompatiblen Geräten geladen werden.

Bei den Funktionen der neuen iPhone 15 heißt es:

Unterstützung für MagSafe und zukünftiges kabelloses Laden mit Qi2.

Verbesserte Audioqualität bei Anrufen, inklusive über FaceTime oder Apps anderer Anbieter. Die Audioqualität wird sogar noch besser, wenn Nutzer:innen Stimmisolation nutzen. So kommen Gespräche selbst in lauten Umgebungen klar und deutlich rüber.

Verbesserte Audioqualität bei Anrufen, inklusive über FaceTime oder Apps anderer Anbieter. Die Audioqualität wird sogar noch besser, wenn Nutzer:innen Stimmisolation nutzen. So kommen Gespräche selbst in lauten Umgebungen klar und deutlich rüber. eSIM mit Unterstützung von über 295 Mobilfunkanbietern. Auf Reisen können Nutzer:innen mit günstigen internationalen Roaming-Tarifen ihrer bisherigen Mobilfunkanbieter in Verbindung bleiben oder eSIM Prepaid-Tarife in über 50 Ländern und Regionen kaufen, inklusive Australien, Italien, Thailand und mehr.

Die drahtlose Aufladung ist allerdings deutlich langsamer als die Aufladung per Kabel. Wir empfehlen daher auf jeden Fall ein USB C Ladegerät für die iPhone 15.

Feature iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Display 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, 2.532 x 1.170 Pixel (460 ppi) 6,7 Zoll Super Retina XDR Display, 2.778 x 1.284 Pixel (458 ppi) 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, 2.532 x 1.170 Pixel (460 ppi) 6,7 Zoll Super Retina XDR Display, 2.778 x 1.284 Pixel (458 ppi) SoC Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic Apple A17 Bionic Apple A17 Bionic Speicher 128 GB, 256 GB oder 512 GB 128 GB, 256 GB oder 512 GB 128 GB (nur iPhone 15 Pro), 256 GB, 512 GB oder 1 TB 128 GB (nur iPhone 15 Pro Max), 256 GB, 512 GB oder 1 TB Kamera 48 MP Hauptkamera (f/1.6) und 12-MP-Ultraweitwinkel (f/2.4) 48 MP Hauptkamera (f/1.6) und 12-MP-Ultraweitwinkel (f/2.4) 48 MP Hauptkamera (f/1.6), 12 MP Ultraweitwinkel (f/2.4), 12 MP Tele (f/2.8) und LiDAR-Scanner 48 MP Hauptkamera (f/1.6), 12 MP Ultraweitwinkel (f/2.4), 12 MP Tele (f/2.8) und LiDAR-Scanner Frontkamera 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 Akku Bis zu 19 Stunden Videowiedergabe Bis zu 20 Stunden Videowiedergabe Bis zu 22 Stunden Videowiedergabe Bis zu 23 Stunden Videowiedergabe Größe 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 158,4 x 77,4 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 158,4 x 77,4 x 7,65 mm Gewicht 203 g 230 g 203 g 230 g Farben Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur Preis ab 949 € ab 1099 € ab 1.199 € ab 1.449 €

iPhone 15 (pro) Welche Sim Karte wird benötigt und gibt es wieder eSIM?

Im Vorfeld der Vorstellung der iPhone 15 Serie gab es eine ganze Reihe von Gerüchten rund um die neuen Modelle. Unter anderen sollte Apple wohl auch in Europa auf die normale Sim Karte verzichten und nur auf eSIM setzen. Das hat sich aber nicht bestätigt. Wer die iPhone 15 und iPhone 15 pro nutzt, kann weiterhin auch normale Sim Karten einsetzen und muss daher nicht auf eine eSIM und einen passenden eSIM Anbieter wechseln.

Konkret kann man in allen Modelle diese Sim/eSIM einsetzen, um die Smartphones mit dem Mobilfunk-Netz zu verbinden:

eine oder zwei Nano-Simkarten

eine oder zwei eSIM (Dual eSIM wird unterstützt)

eine Nano-Sim und eine eSIM

Apple Nutzer haben also beim iPhone 15 weiterhin die Wahl, welche Form der Simkarte sie einsetzen möchte. Allerdings gibt es einige Einschränkungen bei der eSIM (mehr dazu weiter unten).

iPhone 15 Sim und eSIM

TIPP: Die Modelle können ihre Stärken vor allem dann ausspielen, wenn sie einen guten Internet Zugang haben und daher auf alle Dienste auch im Netz zugreifen können. Dazu ist aber auch jeden Fall genug Datenvolumen zu empfehlen, 10 GB Volumen, 20 GB Flatrates oder gleich unbegrenztes Datenvolumen sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Rein technisch kann man die Modelle aber natürlich auch mit normalen Prepaid Allnet Flat oder auch einer kostenlosen Sim Karte betreiben.

Gibt es eSIM bei den Modellen?

Apple hat den Trend zur eSIM als einer der ersten Hersteller forciert und setzt damit auch bei iPhone 15 und iPhone 15 pro auf diese Technik. Dabei können bis zu 2 eSIM gleichzeitig genutzt werden. Die Smartphones unterstützen damit auch Dual eSIM, allerdings nicht alle Anbieter. Apple schreibt selbst dazu:

eSIM mit Unterstützung von über 295 Mobilfunkanbietern. Auf Reisen können Nutzer:innen mit günstigen internationalen Roaming-Tarifen ihrer bisherigen Mobilfunkanbieter in Verbindung bleiben oder eSIM Prepaid-Tarife in über 50 Ländern und Regionen kaufen, inklusive Australien, Italien, Thailand und mehr.

Im Kleingedruckten gibt Apple dazu noch Hinweise, welche Einschränkungen es generell bei der eSIM gibt.

Für die Nutzung von eSIM ist ein Mobilfunktarif erforderlich (der Einschränkungen für das Wechseln von Mobilfunkanbietern und für Roaming beinhalten kann, sogar nach Vertragsablauf). eSIM wird nicht von allen Mobilfunkanbietern unterstützt. Möglicherweise ist die Nutzung von eSIM auf dem iPhone beim Kauf bei bestimmten Mobilfunkanbietern deaktiviert. Mehr Details dazu gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter.

Für Deutschland sind derzeit 1&1, O2, Telekom, Truphone und Vodafone sowie deren Marken (beispielsweise die Drillisch Marken bei 1&1) für die eSIM Nutzung zugelassen. Bei anderen Anbietern kann es Probleme geben. Wer davon betroffen ist, sollte auf eine normale Plastik Sim wechseln. Dort gibt es diese Einschränkungen bisher erfreulicherweise nicht.

VIDEO Ausprobiert: die iPhone 15 Serie

