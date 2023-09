iPhone 15 plus: Bestellung eher schleppend – Die neuen iPhone 15 sind bisher noch in der Phase der Vrobestellung und gehen erst kommenden Freitag in den Handel. Dennoch sind die Lieferzeiten bereits massiv nach oben gegangen. Auf einige Modelle muss man bis Mitte/Ende November warten, wenn man sie jetzt bestellt.

Eine Ausnahme in diesem Bereich ist das iPhone 15 plus. Die Lieferzeiten sind bisher die kürzesten unter allen iPhone Modellen und wer jetzt bestellt, kann die neuen Smartphones bereits im September bzw. Anfang Oktober bekommen. So schnell gibt es keines der andere Modelle.

Das deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach dem iPhone 5 plus wohl wieder am geringsten ist und das Apple in diesem Bereich wohl die niedrigsten Verkaufszahlen erwarten darf. Das wäre keine Überraschung, denn bereits im Vorjahr waren die iPhone 14 plus Modelle der Ladenhüter im Lineup gewesen. Das scheint auch in diesem Jahr wieder der Fall zu sein – man bekommt die iphone 15 plsu wohl auch deswegen so schnell, weil die Vorbestellungen eher niedrig sind.

Das trifft sich auch mit den Prognosen der Analysten. Ming-Chio Kuo schreibt zu den aktuellen Erwartungen:

Die Nachfrage nach dem iPhone 15 Pro Max ist erwartungsgemäß stark und übersteigt die Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro Max des letzten Jahres.

Die Nachfrage nach den beiden Standardmodellen des iPhone 15 liegt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Nachfrage nach dem iPhone 15 Pro ist schwächer als im letzten Jahr, was möglicherweise daran liegt, dass in diesem Jahr mehr Premium-Nutzer auf das iPhone 15 Pro Max umsteigen.

Generell scheinen die meisten Nutzer den Aufpreis von 100 Euro zu wählen und setzen dann eher auf ein iPhone 15 pro statt dem technisch aus dem letzten Jahr stammenden iPhone 15 plus. Es sieht daher auch bei der 15er Serie so aus, als wäre das iPhone 15 plus kein Verkaufsschlager und wird es wohl auch nicht werden.

