Einfache Sicherung: iPhone 15 (plus, pro und pro max) – Backup erstellen und aufspielen – Ein Backup ist für Handys und Smartphones generell sinnvoll, denn bei Fehlern und Problemen oder auch beim Verlust der Smartphones kann man die Daten relativ schnell auch wieder auf ein neues Modell aufspielen. Das gilt so auch für die neuen iPhone 15. iOS als Betriebssystem ist zwar recht stabil und hat selten schwere Fehler, aber wenn man das Smartphone verliert oder es gar gestohlen wird, dann ist ein Backup dennoch sinnvoll. Daher haben wir hier zusammengestellt, wie man die Daten auf allen Modellen der iPhone 15 Reihe sichert und was man dabei beachten sollte.

VIDEO Das sind die neue iPhone 15 Modelle

Einfache Sicherung: iPhone 15 (plus, pro und pro max) – Backup erstellen und aufspielen

Backup ist die englische Bezeichnung für Datensicherung. Es werden Kopien von Dateien erstellt, in der Absicht diese bei Datenverlust wieder einspielen zu können. Die auf dem Speichermedium gesicherten Daten werden als Sicherungskopien bezeichnet. Beim iPhone kann man ein Backup via iCloud und/oder iTunes erstellen. Auf der Support-Seite von Apple werden die beiden Varianten verglichen.

Ein Backup via iCloud kann wie folgt erstellt werden.

Zunächst das iPhone mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Anschließend in das „Einstellungen“-Menü zu [Benutzername] navigieren und auf „iCloud“ tippen. Danach auf „Backup jetzt erstellen“ klicken. Während des Vorgangs die Verbindung mit dem WLAN nicht trennen. Prüfen, ob das Backup erfolgreich war. Diesbezüglich navigiert man über „Einstellungen“–> [„Benutzername“] –> „iCloud“ –> „iCloud Speicher“ –> „Speicher verwalten“, dort findet man die hinterlegten Backups mit Datum und Speichergröße.

iCloud-Backups enthalten alle Daten und Einstellungen, die auf Ihrem iPhone gespeichert sind, einschließlich:

Apps und App-Daten

Fotos und Videos

Kontakte, Kalender und Erinnerungen

Nachrichten

Einstellungen

Die Wiederherstellung eines Backups über iCloud ist etwas umständlicher. Über „Einstellungen“ geht man zu „Allgemein“ und weiter auf „Zurücksetzen“. Anschließend „Inhalte und Einstellungen löschen“ antippen, daraufhin „Apps & Daten“ auswählen und auf „Aus iCloud Backup wiederherstellen“ klicken. Abschließend bei iCloud anmelden und das gewünschte Backup auswählen.

Die Erstellung eines Backups mit iTunes geschieht folgendermaßen.

Als erstes iTunes öffnen und das iPhone an den Computer anschließen. Nachdem das iPhone auf dem PC angezeigt wird, das Symbol anklicken. Unter der Kategorie „Backup“ kann man mit dem Button „Jetzt sichern“ die Sicherungskopie erstellen. Anschließend findet man das Backup unter der Menüleiste „Bearbeiten“ –> „Einstellungen“ –> „Geräte

Computer-Backups enthalten alle Daten und Einstellungen, die auf Ihrem iPhone gespeichert sind, einschließlich:

Apps und App-Daten

Fotos und Videos

Kontakte, Kalender und Erinnerungen

Nachrichten

Einstellungen

Auf die gleiche Art und Weise kann man die Daten auf das iPhone zurückspielen, lediglich in der Rubrik „Backup“ auf „Backup wiederherstellen“ tippen. Danach die gewünschte Sicherungskopie auswählen und auf „Wiederherstellen“ klicken.

VIDEO iPhone Backup machen

So stellt man das Backup beim iPhone 15 wieder her

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Backup beim iPhone wiederherzustellen:

iCloud-Backup wiederherstellen:

Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Schalten Sie Ihr iPhone ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr iPhone einzurichten. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Backup wiederherzustellen, wählen Sie “Aus iCloud-Backup wiederherstellen”. Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an und wählen Sie ein Backup aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr iPhone aus dem Backup wiederherzustellen.

Computer-Backup wiederherstellen:

Verbinden Sie Ihr iPhone mit einem Computer, auf dem iTunes oder eine andere Software installiert ist, die das iPhone unterstützt. Öffnen Sie iTunes oder die andere Software. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Backup wiederherzustellen, wählen Sie “Aus Backup wiederherstellen”. Wählen Sie ein Backup aus, das Sie wiederherstellen möchten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr iPhone aus dem Backup wiederherzustellen.

Wichtige Hinweise:

Wenn Sie ein iCloud-Backup wiederherstellen, werden alle Daten auf Ihrem iPhone gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie ein Backup Ihrer wichtigen Daten haben, bevor Sie ein iCloud-Backup wiederherstellen.

Wenn Sie ein Computer-Backup wiederherstellen, werden alle Daten auf Ihrem iPhone gelöscht, die nicht im Backup enthalten sind. Stellen Sie daher sicher, dass Sie ein Backup aller wichtigen Daten auf Ihrem iPhone haben, bevor Sie ein Computer-Backup wiederherstellen.

Weitere Artikel rund um das iPhone 15

Neue Beiträge zu Apple