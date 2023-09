iPhone 15 pro: der Bionic S17 SoC hat Hitzeprobleme

iPhone 15 pro: der Bionic A17 SoC hat Hitzeprobleme – Die ersten Speedtest der iPhone 15 pro Serie haben gezeigt, dass die neuen Modelle schnell sind, aber kaum noch Vorsprung zu den besten Android Smartphones in Sachen Performance haben. Mittlerweile gibt es auch Hinweise, woran das liegt, denn Apple scheint mit dem Bionik A17 Chipsatz Überhitzungsprobleme zu haben.

Verschiedene Quelle bestätigen, dass die Geräte in den Speedtests sehr heiß werden und deutlich mehr Abwärme produzieren als die Vorgänger-Modelle. Beim Geek Bay 5 Test erreichen die iPhone 15 pro max beispielsweise Temperaturen von 48.1 Grad Celsius und arbeiten damit nahe an der Grenze, bei denen es bereits Schäden an den Smartphones geben kann. Die iPhone 15 pro scheinen daher recht schnell in einen Bereich zu kommen, in denen die Software die Power reduzieren muss, damit die Smartphones nicht überhitzen. Der Bionic A17 Prozessor kann damit wohl gar nicht die volle Leistung ausspielen, weil immer die Drosselung aufgrund der Überhitzung aktiv wird und den Prozessor ausbremst. Unter anderem kann man sich dies auch im Video des chinesischen Testers Geekerwan anschauen. Das originale Video zum Test: https://www.bilibili.com/video/BV1gm4y157No/

Sollten sich diese Probleme mit der großen Hitzeentwicklung bestätigen (Apple hat bisher noch nicht darauf reagiert) dürfte es schwer werden, die Prozessoren so zu optimieren, dass sie bessere Leistung bringen. Überhitzung ist derzeit der größte Feind bei schnellen Handys und Apple scheint bei der Hardware keine Möglichkeit gefunden zu haben, die Geräte kühl zu halten. Daher bleibt nur, die Prozessoren zu drosseln um so eine zu schnelle Aufheizung von iPhone 15 pro und pro max zu verhindern.

Die normalen iPhone 15 nutzen den Bionic A16 Prozessor aus dem Vorjahr, bei diesem Chipsatz gibt es die Probleme mit der Überhitzung bisher nicht.

