Samsung Galaxy A15: erste Konzeptbilder mit neuem Rahmendesign – Die Samsung Galaxy A15 Smartphones werden für das kommende Jahr erwartet und daher wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis offizielle Grafiken verfügbar sind. @Onleaks hat daher bereits jetzt auf Basis der bekannten Fakten ein Konzept gebaut, dass zeigt, wie die neuen Modelle aussehen könnten. Er hat auch einen neu gestalteten Rahmen eingebaut, der aber noch nicht wirklich sicher ist.

Bei Thetechoutlook schreibt man zum Konzept:

Das Galaxy A15-Smartphone verfügt nicht nur wie sein Vorgänger über ein flaches Display und eine flache Rückseite, sondern auch über flache Seitenwände, im Gegensatz zum Galaxy A14, das mit abgerundeten Seitenwänden ausgestattet war.

Überraschender ist, dass auch das rechte Seitenteil eine Rahmenhöcker aufweist, ganz ähnlich dem, was wir bei den Ultra-Smartwatch-Modellen von Apple gesehen haben, und an die früheren Galaxy Xcover-Geräte erinnert, deren Seitenteile an einigen Stellen nach innen gezogen waren. Im Rahmenbuckel befinden sich auch der Einschaltknopf mit Fingerabdrucksensor und die Lautstärkewippe.

Auf der anderen Seite verfügt das Gerät unten über eine 3,5-mm-Audiobuchse, ein Mikrofonloch, einen USB-Typ-C-Ladeanschluss und einen Lautsprecher. Das Kartenfach befindet sich an der linken Seitenwand und ein zweites Mikrofon befindet sich oben.