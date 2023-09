Apple Popup “no_match_opted_out” nervt – was steckt dahinter? – Nutzer von iPhone und Popup ärgern sich immer mal wieder über ein Popup im System, dass die Meldung “no_match_opted_out” bringt und einen Download anbietet. Dieses Popup erscheint in der Regel im Safari Browser und lässt sich eijnfach weg klicken – ist also nicht sehr nervig, stört aber schon.

So schreibt ein Nutzer im Apple Forum:

Seit einigen Tagen bekomme ich beim Surfen in Safari immer wieder dieses lästige Pop-up auf meinem iPad. Ich habe die neueste Software (iPadOS 16.1.1) installiert und bereits eine vollständige Wiederherstellung meines iPad ohne Ergebnis durchgeführt. Haben Sie das gleiche Problem? Wie kann ich dieses Popup entfernen? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe! Mit freundlichen Grüße

Und ein anderer Nutzer hat das gleiche Problem:

Plötzlich bekomme ich jedes Mal, wenn ich ins Internet gehe, ein Pop-up mit der Frage: „Möchten Sie „no_match_opted_out“ herunterladen?“ Ich habe mein iPad aus- und wieder eingeschaltet und einen Hard-Reset durchgeführt. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun kann, um dieses lästige Problem zu beseitigen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich dieses Popup loswerden kann?



Apple Popup

Leider hat der Support von Apple außer Standard-Angaben (Cache leeren, iphone neu starten) recht wenig dazu zu sagen, daher wollen wir hier im Beitrag einige Hintergründe liefern.

Grundsätzlich hat Apple mit diesem Popup auch wenig zu tun. Die Fehlermeldung betrifft zwar nur Safari im iPhone und iPad und keine anderen Browser, aber es handelt sich nicht um eine Systemmeldung, sondern und eine Werbung, die fehlerhaft oder sogar schädlich ist.

Die Enblendung kommt vom Werbeanbieter der jeweiligen Webseite und daher hat Apple darauf keinen Einfluss. Stattdessen wurde wohl eine Werbung gebucht, die einen Fehler verursacht (und damit dieses Popup auslöst) oder aber sogar versucht, Schadecode zu laden und Apple hat dies verhindert und daher gibt es diese Fehlermeldung.

Grundsätzlich ist dieses Popup damit kein Systemfehler, sondern ein Problem der Werbeauslieferung einer oder mehrere Webseiten in Safari. Man kann es daher auch nicht einfach so abstellen, es sein denn man blockt alle Werbung. Wird gar keine Werbung mehr angezeigt, gibt es auch dieses Popup nicht mehr. Ein Adblocker verhindert in dem Fall also nicht nur die Werbung, sondern auch die störende “no_match_opted_out” Meldung.

Werbung bei iPad und iPhone blockieren – so geht es

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Adblocker auf dem iPhone oder iPad zu konfigurieren. Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines Drittanbieter-Adblockers. Es gibt viele verschiedene Adblocker-Apps für das iPhone und iPad, darunter AdBlock Plus, AdGuard und uBlock Origin.

Um einen Drittanbieter-Adblocker zu konfigurieren, müssen Sie die App aus dem App Store herunterladen und installieren. Sobald die App installiert ist, öffnen Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Eine weitere Möglichkeit, einen Adblocker auf dem iPhone oder iPad zu konfigurieren, ist die Verwendung der nativen Safari-Einstellungen. Safari verfügt über einen integrierten Adblocker, der Werbung auf Websites blockieren kann.

Um den integrierten Adblocker in Safari zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone oder iPad. Tippen Sie auf “Safari”. Tippen Sie auf “Blockieren”. Aktivieren Sie die Option “Pop-Ups blockieren”. Aktivieren Sie die Option “Werbetracker blockieren”.

Wenn Sie den integrierten Adblocker in Safari verwenden, können Sie auch bestimmte Websites oder Inhalte ausschließen, die blockiert werden sollen. Um dies zu tun, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie Safari auf Ihrem iPhone oder iPad. Besuchen Sie die Website oder den Inhalt, den Sie nicht blockieren möchten. Tippen Sie auf das Share-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Tippen Sie auf “Blockierung aufheben”.

Sie können auch die Einstellungen Ihres iPhone oder iPad verwenden, um den integrierten Adblocker in Safari zu konfigurieren. Um dies zu tun, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone oder iPad. Tippen Sie auf “Allgemein”. Tippen Sie auf “Bildschirmzeit”. Tippen Sie auf “Inhalts- und Datenschutzbeschränkungen”. Tippen Sie auf “Website-Filter”. Aktivieren Sie die Option “Werbetracker”.

Wenn Sie diese Einstellungen verwenden, werden alle Websites blockiert, die Werbung oder Werbetracker verwenden. Sie können auch bestimmte Websites oder Inhalte ausschließen, die blockiert werden sollen.

Hier sind einige Tipps zur Konfiguration eines Adblockers auf dem iPhone oder iPad:

Testen Sie verschiedene Adblocker-Apps, um diejenige zu finden, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Aktualisieren Sie Ihren Adblocker regelmäßig, um sicherzustellen, dass er die neuesten Bedrohungen blockiert.

Achten Sie darauf, dass Sie die Einstellungen Ihres Adblockers so konfigurieren, dass nur die Werbung blockiert wird, die Sie nicht sehen möchten.

VIDEO Adblocker beim iPhone nutzen

