Counterpoint: faltbare Einsteiger-Modelle in 2024 erwartet – Faltbare Smartphones gibt es mittlerweile bei vielen Herstellern, aber die Preise sind insgesamt noch sehr hoch und liegen in der Regel bei über 1.000 Euro für die Modelle. Die Anbieter lassen sich also die neue Technik noch richtig gut bezahlen.

Das könnte sich im kommenden Jahr ändern, denn der Konkurrenzdruck wächst und die Analysten von Counterpoint gehen davon aus, dass die Preise daher sinken werden. Es werden daher 2024 die erste faltbaren Smartphones erwartet, die deutlich unter 1.000 Dollar liegen – konkret wird ein Preisbereich von 600 bis 700 Dollar genannt.

Bei Counterpoint schreibt man dazu:

„Der weltweite Markt für faltbare Smartphones wird im zweiten Halbjahr 2023 voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die Expansion chinesischer Hersteller. Obwohl der Marktanteil von Samsung aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs sinken könnte, glauben wir, dass dies ein natürliches Ergebnis sein wird. Der Wettbewerb zwischen den Herstellern führt jedoch in der Regel dazu, dass der Markt für das Produkt größer wird. Wir glauben, dass die Ära der faltbaren Massentelefone voraussichtlich im Jahr 2024 beginnen wird, angeführt vor allem von Samsung und Huawei mit ihren faltbaren Einsteigermodellen. Es wird erwartet, dass faltbare Einsteigermodelle etwa 600 bis 700 US-Dollar kosten werden, was sie für Verbraucher zugänglicher macht.“

Grundsätzlich sollte man aber wohl nicht davon ausgehen, dass die aktuellen Modelle deutlich billiger werden. Stattdessen werden Hersteller wie Samsung, OPPO oder auch Huawei neue Modellreihen starten, die etwas weniger Technik bieten, aber dennoch faltbar sind. Es wird also neue Modellreihen im Einsteiger-Bereich geben, die Falttechnik mitbringen, wobei auch ein Preisbereich von 600 bis 700 Dollar nach wie vor immer noch ober Mittelklasse ist – wirkliche Einsteiger-Modelle für wenige hundert Euro werden auch 2024 noch nicht erwartet.

