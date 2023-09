iOS 17: Apple untersucht ungewollte Änderungen beim Datenschutz – Apple geht derzeit Berichten nach, wonach das Update auf iOS 17 bei einigen Nutzern die Datenschutzeinstellungen verändert haben soll. Konkret geht es um Significant Locations und iPhone Analytics, die nach dem Update auf einmal aktiviert gewesen sein sollten.

Bei 9to5mac schreibt man dazu:

Nach dem Update auf die Release-Version von iOS 17 kommt es bei einigen iPhone-Nutzern dazu, dass sich ihre bestehenden Datenschutzeinstellungen ohne Erlaubnis ändern. Apple gibt an, diese Berichte zu untersuchen. Hier ist das Neueste.

In einem Beitrag von Mysk auf X tun sie dies ohne Vorwarnung oder Erlaubnis. Das iOS-Entwicklerpaar mit Interesse an Sicherheitsforschung hat herausgefunden, dass bei einigen Benutzern, bei denen wichtige Standorte und iPhone-Analysen in den Einstellungen deaktiviert sind, diese Optionen nach dem Update auf iOS 17 automatisch aktiviert werden, und zwar ohne Vorwarnung oder Erlaubnis.

Apple hat gegenüber 9to5Mac bestätigt, dass sich diese Nutzungseinstellungen beim Update auf iOS 17 nicht ändern sollten. Das Unternehmen gab an, das Problem zu untersuchen, und bekräftigte sein Engagement für den Datenschutz der Benutzer.