iPhone 15 pro max inside: das hat Apple verbaut – Mit dem offiziellen Verkaufsstart der neuen iPhone 15 Modelle gibt es auch weiterführende Testberichte zu den Geräten und ifixit hat ein sehr schönes Video zum iPhone 15 pro max zusammengestellt, in dem gezeigt wird, welche technische Komponenten Apple verbaut hat. Wer also wissen möchten, was genau in den neuen Modelle steckt und welche Zulieferer und Partner beteiligt sind, bekommt hier einen richtig tiefen Einblick in die neuen Smartphones. Dazu bestätigt sich auch, dass Apple wie erwartet kein eigenes Modem verwendet. Bei ifixit schreibt man dazu:

Was wir nicht erwartet hatten, ist ein Apple-Basisbandprozessor. Das 5G-Modem-Team von Apple arbeitet seit Jahren isoliert, ohne dass dafür Hardware vorzuweisen ist. Wir sind uns nicht sicher, für wen wir Mitgefühl haben sollen, für Tim Cooks Geldbeutel oder für die armen Apple-Anwälte, die sich mit Broadcom um einen neuen Vertrag herumschlagen mussten. Erstaunlicherweise haben die Hunderte von Ingenieuren, die zuerst für Infineon, dann für Intel und jetzt für Apple an diesem Projekt arbeiten, noch kein einziges 5G-Modem an Kunden ausgeliefert. Das muss demoralisierend sein.

Der Aufbau der neuen iPhone 15 pro max im Detail

rot: Kioxia 256 GB NAND flash*

orange: Apple audio amplifier

gelb: Texas Instruments LM3567A1 flash controller

grün: Texas Instruments TPS65657B0 display power supply

grau: Apple 338S01026-B1 power management

blau:Apple audio DSP*

rot: Apple APL1V02/339S01257 A17 Pro & SK hynix H58G66AK6HX132 8 GB LPDDR5 SDRAM memory

orange: Apple APL109A/338S01022 power management IC

gelb: STMicroelectronics STCPM1A3 power management IC

grün: STMicroelectronics STB605A11 power management IC

grau: Apple 338S00946-B0 power management IC

blau: Apple 338S00616 power management IC

dunkelgrau: Texas Instruments SN2012017 battery charger IC*

rot: Apple 338S00739 audio CODEC

orange: Apple 338S00537 audio amplifier

gelb: Winbond W25Q80DVUXIE 1 MB serial NOR flash memory

grün: Texas Instruments TPS61280H battery front-end DC-DC converter*

Das Video von ifixit dazu:

Feature iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Display 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, 2.532 x 1.170 Pixel (460 ppi) 6,7 Zoll Super Retina XDR Display, 2.778 x 1.284 Pixel (458 ppi) 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, 2.532 x 1.170 Pixel (460 ppi) 6,7 Zoll Super Retina XDR Display, 2.778 x 1.284 Pixel (458 ppi) SoC Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic Apple A17 Bionic Apple A17 Bionic Speicher 128 GB, 256 GB oder 512 GB 128 GB, 256 GB oder 512 GB 128 GB (nur iPhone 15 Pro), 256 GB, 512 GB oder 1 TB 128 GB (nur iPhone 15 Pro Max), 256 GB, 512 GB oder 1 TB Kamera 48 MP Hauptkamera (f/1.6) und 12-MP-Ultraweitwinkel (f/2.4) 48 MP Hauptkamera (f/1.6) und 12-MP-Ultraweitwinkel (f/2.4) 48 MP Hauptkamera (f/1.6), 12 MP Ultraweitwinkel (f/2.4), 12 MP Tele (f/2.8) und LiDAR-Scanner 48 MP Hauptkamera (f/1.6), 12 MP Ultraweitwinkel (f/2.4), 12 MP Tele (f/2.8) und LiDAR-Scanner Frontkamera 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 Akku Bis zu 19 Stunden Videowiedergabe Bis zu 20 Stunden Videowiedergabe Bis zu 22 Stunden Videowiedergabe Bis zu 23 Stunden Videowiedergabe Größe 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 158,4 x 77,4 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 158,4 x 77,4 x 7,65 mm Gewicht 203 g 230 g 203 g 230 g Farben Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur Preis ab 949 € ab 1099 € ab 1.199 € ab 1.449 €

Weitere Artikel rund um das iPhone 15

Neue Beiträge zu Apple