Xiaomi: diese vorinstallieren App kann man direkt entfernen – Xiaomi liefert die eigenen Smartphones mit dem MIUI Betriebssystem aus und früher oder später wird dies durch das Hyper OS Betriebssystem abgelöst. Das bedeutet leider auch, dass teilweise Apps mitgeliefert werden, die man nicht unbedingt benötigt und die an sich nur Speicher beleben und – im schlechtesten Fall – ein Einfallstor für Malware sind, wenn sie lange nicht gepatcht wurden. Daher wollen wir in diesem Artikel zeigen, welche Apps man an sich direkt wieder bei Xiaomi Smartphones löschen kann und wie das bei den meisten Modelle recht einfach geht.

HINWEIS Diese Apps findet man nicht nur bei Xiaomi Smartphones, sondern oft auch bei anderen Modelle mit MIUI Betriebssystem. Daher gelten die Hinweise hier genau so auch bei Redmi und Poco Smartphones.

Bei Xiaomi Smartphones ist eine Reihe von Bloatware vorinstalliert, also Software, die nicht vom Nutzer benötigt wird und Speicherplatz und Ressourcen beansprucht. Die genaue Liste der vorinstallierten Apps variiert je nach Modell und Region, aber einige der häufigsten Apps sind:

Mi Home: Eine App zur Steuerung von Smart-Home-Geräten von Xiaomi.

Mi Music: Eine Musik-Streaming-App von Xiaomi.

Mi Video: Eine Video-Streaming-App von Xiaomi.

Mi Browser: Ein Webbrowser von Xiaomi.

Mi Notes: Eine Notiz-App von Xiaomi.

Mi File Manager: Ein Dateimanager von Xiaomi.

Mi Security: Eine Sicherheits-App von Xiaomi.

Mi Community: Eine Community-App von Xiaomi.

GetApps: Eine Art eigener App Store von Xiaomi

Darüber hinaus sind auf einigen Xiaomi Smartphones auch Apps von Drittanbietern vorinstalliert, wie z. B.:

Facebook: Das soziale Netzwerk Facebook.

Instagram: Das soziale Netzwerk Instagram.

TikTok: Die Video-Plattform TikTok.

Amazon: Der Online-Shop Amazon.

Netflix: Der Streaming-Dienst Netflix.

Spotify: Der Musik-Streaming-Dienst Spotify.

Die meisten dieser Apps können von den Nutzern deinstalliert werden, indem sie in den Einstellungen des Smartphones unter “Apps” ausgewählt und dann auf “Deinstallieren” geklickt wird. Bei einigen Apps ist dies jedoch nicht möglich, da sie als Systemapps installiert sind. In diesem Fall können die Apps nur deaktiviert werden, was bedeutet, dass sie nicht mehr im Startmenü angezeigt werden und nicht mehr gestartet werden können.

Xiaomi Apps und System-App löschen

Um nicht benötigte Apps bei Xiaomi zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Xiaomi Smartphones. Tippen Sie auf “Apps”. Wählen Sie die App aus, die Sie löschen möchten. Tippen Sie auf “Deinstallieren”.

Wenn Sie eine Systemapp löschen möchten, erscheint eine Warnmeldung, dass die App für das ordnungsgemäße Funktionieren des Smartphones erforderlich ist. In diesem Fall können Sie die App nur deaktivieren.

Um eine App zu deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Xiaomi Smartphones. Tippen Sie auf “Apps”. Wählen Sie die App aus, die Sie deaktivieren möchten. Tippen Sie auf “Deaktivieren”.

Deaktivierte Apps werden nicht mehr im Startmenü angezeigt und können nicht gestartet werden. Sie können sie jederzeit wieder aktivieren, indem Sie auf “Aktivieren” tippen.

Alternativ können Sie auch eine Drittanbieter-App verwenden, um Apps zu deinstallieren. Eine beliebte App ist “ADB AppControl”. Diese App ermöglicht es Ihnen, Apps über einen PC zu deinstallieren, auch wenn sie als Systemapps installiert sind.

Um “ADB AppControl” zu verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

Laden Sie “ADB AppControl” herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC. Verbinden Sie Ihr Xiaomi Smartphone mit Ihrem PC über ein USB-Kabel. Aktivieren Sie den USB-Debugging-Modus auf Ihrem Smartphone. Starten Sie “ADB AppControl” auf Ihrem PC. Wählen Sie die App aus, die Sie löschen möchten. Klicken Sie auf “Deinstallieren”.

“ADB AppControl” verwendet das Android Debug Bridge (ADB)-Tool, um Apps zu deinstallieren. ADB ist ein Tool, das von Entwicklern verwendet wird, um mit Android-Geräten zu interagieren.

