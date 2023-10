Samsung: mehr als 20 Millionen verkaufte Galaxy S23 – Die Samsung Galaxy S23 verkaufen sich gut und deutlich besser als die Vorgänger-Modelle. Samsung hat in den ersten 7 Monaten seit dem Verkaufsstart nach Angaben von Hana Financial Investment mehr als 20 Millionen Units der Serie verkauft – das sind etwa 3 Millionen Geräte mehr als beim Samsung Galaxy S22. Das Samsung Galaxy S23 ist damit auch das best-verkaufte Gerät der S-Serie in den letzten Jahren. Samsung hat damit also wirklich ein Erfolgsmodell auf den Markt gebracht.

Der Bericht wird wie folgt zitiert:

Das Galaxy S23 erzielte in den ersten 7 Monaten einen Absatz von 20,81 Millionen Einheiten (Ultra 9,83 Millionen, Plus 3,72 Millionen, Standard 7,26 Millionen) und übertraf damit den Absatz des S22 von 17,01 Millionen im gleichen Zeitraum um 22 %. Die Galaxy Z5-Serie verzeichnete im ersten Monat 1,79 Millionen Einheiten (Flip 1,15 Millionen, Fold 0,64 Millionen) und übertraf damit die Z4-Serie, die 1,45 Millionen Einheiten verkaufte (Flip 0,93 Millionen, Fold 0,52 Millionen).

Das Samsung Galaxy S23 ultra ist dabei das meistverkaufte Smartphone der Serie. Samsung kann fast 10 Millionen Units seit Marktstart verkaufen. Danach kommt das normale Samsung Galaxy S23 mit 7,26 Millionen verkaufen Geräten und das Samsung Galaxy S23+ kommt auf 3,72 Millionen Units. Das Samsung Galaxy S23 FE kam heute erst auf den Markt und daher gibt es noch keine Verkaufszahlen. Man kann aber davon ausgehen, dass es aufgrund des geringeren Preises auch gut ankommen wird.

Hintergründe, warum die Galaxy S23 so gut beim Nutzer ankommen, nennt der neue Bericht nicht. Durchaus denkbar, dass aber der gute Prozessor einen Unterschied zu den Vorjahren macht. Daher ist es bedenklich, wenn Samsung beim Galaxy S24 wieder auf eine Exynos Variante setzen will – das könnte die Verkaufszahlen wieder sinken lassen. Bisher ist aber noch nicht sicher, wie genau Samsung die kommenden S-Modelle aufstellen wird.

