Vibrationen bei Xiaomi Smartphones aktivieren und deaktivieren – Das Vibrieren des Handys ist mittlerweile zu einer wichtigen Funktion geworden, dann darüber werden Benachrichtigungen und andere wichtige Ereignisse für den Nutzer signalisiert. Daher ist es sehr ärgerlich, wenn diese Funktion nicht mehr das tut was sie soll: also beispielsweise keine Vibrationen am Smartphones mehr möglich sind oder umgekehrt das Handy immer wieder vibriert ohne das ersichtlich ist, woran das liegen könnte.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man Fehler bei Vibration von Xiaomi Smartphones behebt und wie man einstellen kann, wann und in welchen Fällen die Geräte vibrieren.

HINWEIS Die nachfolgenden Tipps gelten generell für alle Smartphones mit MIUI Betriebssystem und daher nicht nur für Xiaomi, sondern auch für Redmi und Poco.

Vibrationsalarm bei Xiaomi, Redmi und Poco abschalten

Um den Vibrationsalarm bei Xiaomi auszuschalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Xiaomi-Smartphone. Tippen Sie auf Ton & Vibration. Tippen Sie auf Erweitert. Schalten Sie den Schalter Vibration bei Alarmen aus.

Alternativ können Sie auch die Lautstärke des Alarms auf 0 stellen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Xiaomi-Smartphone. Tippen Sie auf Ton & Vibration. Tippen Sie auf Alarm. Stellen Sie die Lautstärke des Alarms auf 0.

Wenn Sie den Vibrationsalarm nur für einen bestimmten Alarm ausschalten möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Uhr-App auf Ihrem Xiaomi-Smartphone. Tippen Sie auf den Alarm, den Sie ändern möchten. Tippen Sie auf Alarmeinstellungen. Schalten Sie den Schalter Vibration aus.

Nachdem Sie den Vibrationsalarm ausgeschaltet haben, wird Ihr Smartphone bei Alarmen nur noch klingeln.

VIDEO Xiaomi Vibrationen steuern

Vibrationen für bestimmte Apps deaktivieren

Um den Vibrationsalarm für bestimmte Anwendungen bei Xiaomi abzuschalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Xiaomi-Smartphone. Tippen Sie auf Apps & Benachrichtigungen. Tippen Sie auf Benachrichtigungseinstellungen. Tippen Sie auf die App, für die Sie den Vibrationsalarm ausschalten möchten. Schalten Sie den Schalter Vibration aus.

Nachdem Sie den Vibrationsalarm für eine bestimmte App ausgeschaltet haben, wird diese App bei Benachrichtigungen nicht mehr vibrieren.

Hier sind die Schritte im Detail:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Xiaomi-Smartphone. Tippen Sie auf Apps & Benachrichtigungen. Tippen Sie auf Benachrichtigungseinstellungen. Tippen Sie auf die App, für die Sie den Vibrationsalarm ausschalten möchten.

In der Liste der Benachrichtigungseinstellungen für die App sehen Sie eine Option namens Vibration. Schalten Sie den Schalter Vibration aus, um den Vibrationsalarm für diese App zu deaktivieren.

Was tun, wenn das Xiaomi nicht mehr vibriert?

Es gibt mehrere Gründe, warum ein Xiaomi-Smartphone nicht mehr vibriert. Hier sind einige der häufigsten Ursachen:

Die Vibration ist ausgeschaltet. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones, um sicherzustellen, dass die Vibration für alle Apps oder für bestimmte Apps aktiviert ist.

Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones, um sicherzustellen, dass die Vibration für alle Apps oder für bestimmte Apps aktiviert ist. Der Vibrationsmotor ist defekt. Wenn der Vibrationsmotor Ihres Smartphones defekt ist, kann es nicht mehr vibrieren. In diesem Fall müssen Sie Ihr Smartphone zu einem Reparaturservice bringen.

Wenn der Vibrationsmotor Ihres Smartphones defekt ist, kann es nicht mehr vibrieren. In diesem Fall müssen Sie Ihr Smartphone zu einem Reparaturservice bringen. Es liegt ein Softwarefehler vor. In seltenen Fällen kann ein Softwarefehler dazu führen, dass die Vibration nicht mehr funktioniert. In diesem Fall können Sie versuchen, Ihr Smartphone neu zu starten oder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Hier sind einige Schritte, die Sie zur Fehlerbehebung durchführen können, wenn Ihr Xiaomi-Smartphone nicht mehr vibriert:

Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones. Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zu Ton & Vibration. Stellen Sie sicher, dass die Vibration für alle Apps oder für bestimmte Apps aktiviert ist. Versuchen Sie, Ihr Smartphone neu zu starten. Halten Sie die Power-Taste gedrückt und tippen Sie auf Neustart. Setzen Sie Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurück. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten erstellen, bevor Sie Ihr Smartphone zurücksetzen.

Wenn Sie alle diese Schritte ausgeführt haben und Ihr Smartphone immer noch nicht vibriert, müssen Sie Ihr Smartphone zu einem Reparaturservice bringen.

Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihr Xiaomi-Smartphone vor Schäden am Vibrationsmotor schützen können:

Vermeiden Sie, Ihr Smartphone fallen zu lassen.

Legen Sie Ihr Smartphone nicht auf harte Oberflächen.

Verwenden Sie einen Schutzhülle für Ihr Smartphone.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie dazu beitragen, dass der Vibrationsmotor Ihres Smartphones länger hält.

VIDEO Vibrationen bei POCO einstellen

