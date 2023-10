Samsung: Die SmartTag 2 sind da – Samsung hat die neue Generation der SmartTag vorgestellt und bietet mit den SmartTag 2 einige neuen Funktionen und dazu auch eine überarbeitete Version der App um es noch leichter zu machen, die getaggten Gegenstände auch wieder zu finden.

Samsung schreibt zu den Neuerungen der zweiten Generation:

Der neue „Verloren“-Modus 2 des Galaxy SmartTag2 ermöglicht es Nutzer*innen, ihre Kontaktinformationen in einer Nachricht abzuspeichern. Wertsachen, die mit einem Galaxy SmartTag2 versehen sind, können von Finder*innen mit einem Smartphone gescannt werden, um die Kontaktinformationen der Besitzer*in per Nachricht zu erhalten. Beispielsweise kann ein Galaxy SmartTag2 am Halsband eines Haustieres mit der Telefonnummer der Besitzer*in befestigt werden, falls es entlaufen sollte. Der „Verloren“-Modus funktioniert mit jedem Mobilgerät, das über ein NFC-Lesegerät und einen Webbrowser verfügt.

Der Galaxy SmartTag2 bietet jetzt eine verbesserte Kompass-Ansicht, die Benutzer*innen mit Hilfe von Pfeilen die Richtung und Entfernung zum Galaxy SmartTag2 anzeigen kann. Dieser Modus ist in Verbindung mit Galaxy-Smartphones verfügbar, welche die Ultrabreitbandtechnologie (UWB) unterstützen, wie zum Beispiel das Galaxy S23 Ultra 3.