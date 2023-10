Vodafone CableMax: Gigabit-Tarif mit über 250 Euro Rabatt – Vodafone bietet mit dem CableMax Tarif bereits seit längere Zeit einen Gigabit-Tarif für zu Hause an, mit dem man Geschwindigkeiten mit 1GBit/s für den eigenen Festnetz Anschluss bekommen kann (wenn man einen passenden Kabelanschluss hat). Das sind derzeit die höchsten Geschwindigkeiten, die man im Privatkundenbereich bekommen kann.

Vodafone pusht den CableMax Tarif dabei aktuell sehr stark und bietet richtig viel Rabatt für Neukunden, wenn sie sich für diesen Internet Anschluss entscheiden:

Insgesamt kommt man so auf 254,98 Euro Bonus für den Cable Max Tarif und dieser ist insgesamt mit dauerhaften 49.99 Euro monatlich auch nicht wesentlich teurer als deutlich langsamere DSL- und VDSL Tarife.

Bei einem Wechsel wird aber in der Regel auch ein neuer Router fällig, den man aber direkt mit dazu bestellen kann. Bei mehr-speed.de schreibt man zu den Hintergründen:

Wichtig dabei: in der Regel benötigt man für einen Wechsel auf einen Gigabit Anschluss auch einen neuen Router, da die meisten alten Geräte diesen hohen Speed noch nicht unterstützten. Vodafone setzt derzeit auf die Fritzbox 6591, die Gigabit-Geschwindigkeiten leisten kann. Daneben gibt es auch noch die schickere Vodafone Station – beim Speed gibt es aber an sich keine Unterschiede. Die Boxen kosten nochmal extra, aber diese Kosten sollte man auf jeden Fall in Kauf nehmen, denn sonst hat man unter Umständen einen schnellen Anschluss und kann nur geringeren Speed nutzen, weil die Hardware dies nicht unterstützt. Aktionsweise gibt es die Vodafone Station derzeit kostenlos.