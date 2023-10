PC Markt: schwache Zahlen, aber leichtes Wachstum – Im Technik-Bereich sind der Verkaufszahlen derzeit insgesamt eher niedrig und auch bei den PC kann man diesen Trend erkennen. Im 3. Quartal lagen die Verkäufe 7,6 Prozent unter den Zahlen aus dem gleichen Quartal als im Vorjahr und damit wurden nur 68,2 Millionen PC in diesem Quartal weltweit ausgeliefert.

Die Analysten von IDC schreiben dazu:

Die Abwärtsspirale bei den PC-Lieferungen setzte sich im dritten Quartal 2023 (3Q23) fort, da die weltweiten Volumina im Jahresvergleich um 7,6 % zurückgingen und 68,2 Millionen PCs ausgeliefert wurden, so die vorläufigen Ergebnisse des Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker der International Data Corporation (IDC). Obwohl die Nachfrage und die Weltwirtschaft weiterhin gedämpft bleiben, sind die PC-Lieferungen in den letzten beiden Quartalen jeweils gestiegen, was den jährlichen Rückgang verlangsamt und darauf hindeutet, dass der Markt die Talsohle überschritten hat. Auch der PC-Bestand ist in den letzten Monaten schlanker geworden und liegt in den meisten Kanälen nahezu auf einem gesunden Niveau. Der Abwärtsdruck auf die Preise bleibt jedoch bestehen und wird wahrscheinlich weiterhin ein Problem im Verbraucher- und Unternehmenssektor bleiben. Während die meisten der Top-5-Anbieter im Quartal zweistellige Rückgänge verzeichneten, war der übergroße Rückgang bei Apple das Ergebnis ungünstiger Jahresvergleiche, als sich das Unternehmen von einem COVID-bedingten Produktionsstopp im dritten Quartal 22 erholte. Unterdessen war das Wachstum von HP größtenteils auf die Normalisierung der Lagerbestände zurückzuführen.

Die großen Hersteller hoffen nun unter anderem auf ein besseres Weihnachsquartal, um die Zahlen für 2023 etwas aufzubessern und natürlich auch darauf, dass in 2024 die Verkäufe besser laufen als in diesem Jahr. Ob das tatsächlich so kommen wird, hängt von vielen Faktoren ab, aber zumindest lassen die Zahlen aus den letzten Quartalen leichte Hoffnung auf ein besseres Jahr aufkommen.

Company 3Q23 Shipments 3Q23 Market Share 3Q22 Shipments 3Q22 Market Share 3Q23/3Q22 Growth 1. Lenovo 16.0 23.5% 16.9 22.9% -5.0% 2. HP Inc. 13.5 19.8% 12.7 17.2% 6.4% 3. Dell Technologies 10.3 15.0% 12.0 16.2% -14.3% 4. Apple 7.2 10.6% 9.4 12.7% -23.1% 5. Asus 4.9 7.1% 5.4 7.4% -10.7% Others 16.3 23.9% 17.4 23.6% -6.3% Total 68.2 100.0% 73.8 100.0% -7.6% Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, October 9, 2023