Paukenschlag: Ersetzt Xiaomi MIUI mit MiOS? – Die MIUI 14 Version der Xiaomi Benutzeroberfläche für Android könnte die letzten Version gewesen sein. Danach will das Unternehmen angeblich auf eine neue OS Version wechseln und arbeitet unter dem Namen MiOS bereits an einem Nachfolger. Dabei ist aber unklar, ob es sich dabei nur um eine weitere Oberfläche für Android handelt, oder ob Xiaomi eine Alternative für Android plant und daher wie Huawei mit HarmonyOS auf ein eigenes Betriebssystem unter dem Namen MiOS setzen wird.

Bei GSMarena schreibt man zu den Hintergründen:

Xiaomi und seine MIUI-Android-Schnittstelle sind seit 2010 ein Synonym. MIUI verfügt mittlerweile über eine weltweite Nutzerbasis von über 564 Millionen monatlich aktiven Nutzern und die neueste Version ist MIUI 14, die im vergangenen Dezember angekündigt wurde. Es scheint, dass Xiaomi mit der nächsten Iteration seiner benutzerdefinierten Benutzeroberfläche nach einer Veränderung sucht, da der zuverlässige Tippgeber Digital Chat Station zuversichtlich ist, dass Xiaomi MIUI durch ein völlig neues MiOS ersetzen wird. Es bleibt abzuwarten, ob MiOS einfach eine weitere Android-Overlay-UI wie MIUI sein wird oder ob Xiaomi tatsächlich ein neues mobiles Betriebssystem entwickelt. Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass Xiaomi in die Fußstapfen von Huawei treten und ein eigenes Betriebssystem auf Basis des Android Open Source Project (AOSP) auf den Markt bringen will, das auf seinen Smartphones, Tablets, Wearables und sogar Xiaomis Elektrofahrzeugen verfügbar sein wird.



Für ein eigenes Betriebssystem spricht, dass man sich damit von Google und den USA unabhängig machen würde. Es ist nach wie vor unklar ob Trump, der das Embargo gegen Huawei zu verantworten hat, erneut an die Macht kommt und ob im Handelskrieg gegen China dann weitere Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt werden. Ein eigenes Betriebssystem wäre die Möglichkeit, sich bereits im Vorfeld vor den Auswirkungen einer solchen Maßnahme zu schützen. Auf der anderen Seite hat Harmony OS gezeigt, dass vor allem europäische Nutzer wenig Interesse an einem weiteren Betriebssystem haben – eventuell ist MiOS daher auch nur für den Markt in China geplant.

Weitere Artikel rund um die Xiaomi 13 Serie