Nothing OS 2.5 Open Beta 1 steht zum Update bereit – Nothing arbeitet am Update auf Android 14 für die beiden eigenen Smartphones und hat dazu eine Beta für die neue Nothing OS 2.5 Version gestartet. Wer im Beta Programm angemeldet ist, kann diese Version bereits herunterladen und testen. Wie immer handelt es sich dabei aber noch nicht um die finale Version, sondern um einen Beta-Test, bei dem auch noch Fehler und Probleme auftreten können. Man sollte also auf jeden Fall ein Backup haben.

Nothing OS

Aktualisierte Benutzeroberfläche der Widget-Bibliothek, damit Nothing-Widgets deutlicher erscheinen.

Neues Foto-Widget, mit welchem ausgewählte Fotos sowohl direkt auf dem Startbildschirm als auch auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden können.

Neuer Screenshot-Editor und Menü für erweiterte Bearbeitungsfunktionen und schnelles Löschen.

Aktualisiertes Design der Zurück-Geste, um sich besser dem Stil von Nothing anzupassen.

Hinzugefügte Möglichkeit, App-Symbole auf dem Startbildschirm und im App-Drawer auszublenden. Streiche im App-Drawer nach rechts, um versteckte App-Symbole anzuzeigen.

Schnelles Aufnehmen von Screenshots mit einem 3-Finger-Streichen über den Bildschirm.

Anpassung der Doppelklickfunktion des Ein-/Aus-Schalters, um schnell auf eine ausgewählte Funktion zuzugreifen.

Neugestaltete gemeinsame Anpassungseinstellungen für den Start- und Sperrbildschirm, um einen umfassenderen Überblick über die Optionen zu ermöglichen.

Einführung des Glasfilters, um Hintergründe noch einzigartiger erscheinen zu lassen.

Neue einfarbige Hintergrundbilder für ein organsierteres Erscheinungsbild des Startbildschirms.

Android 14