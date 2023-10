Samsung: So aktiviert und deaktiviert man 5G in den Smartphones – Samsung setzt bei den Topmodellen bereits seit mehreren Jahren auf 5G und auch die günstigere Modelle und Einsteiger-Handys werden zunehmen mit dieser Technik ausgestattet. In der Regel müssen Nutzer dabei auch wenig machen, sondern 5G wird einfach genutzt, wenn das Netz die neue Technik bereits unterstützt. Es kann aber auch notwendig sein, einzugreifen:

Man hat einen 5G Tarif, aber das Samsung Smartphones nutzt dennoch nur das LTE/4G Handynetz. In dem Fall kann es sich lohnen zu prüfen, ob 5G beim eigenen Samsung Smartphone aktiviert ist.

Das Handy macht im 5G Netz Probleme: Anrufe brechen ab oder der Anrufer ist nicht verständlich, der Verbindungsaufbau klappt nicht oder es gibt andere Schwierigkeiten mit den Calls. In dem Fall kann es sich lohnen zu prüfen, ob die Probleme auch noch auftreten, wenn 5G abgeschaltet ist.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man 5G bei Samsung Smartphone aktiviert und auch wieder deaktiviert und was man generell bei dem Thema beachten sollte.

Samsung: So aktiviert und deaktiviert man 5G in den Smartphones

Um 5G bei Samsung Smartphones zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones. Tippen Sie auf “Verbindungen”. Tippen Sie auf “Mobile Netzwerke”. Tippen Sie auf “Netzmodus”. Wählen Sie die Option “5G” aus.

Wenn Sie 5G aktivieren, wählt Ihr Smartphone automatisch das beste verfügbare 5G-Netz. Wenn das 5G-Netz nicht verfügbar ist, schaltet Ihr Smartphone automatisch auf 4G (LTE) oder 3G um.

Woran erkennt man, ob ein Samsung Handy 5G kann?

Bei Samsung unterstützen nach wie vor nicht alle Smartphones 5G und vor allem die günstigeren Modelle haben diese Technik noch nicht. Allerdings macht Samsung es den Nutzer recht einfach, herauszufinden, welche Modelle bereits 5G Netze unterstützen und welche auch noch nicht. Wenn in Namen (der offizielle Modellbezeichnung) ein 5G vorhanden ist, können die Modelle das neue Netz nutzen. Fehlt diese Bezeichnung, gibt es auch kein 5G mit diesem Modell. Das lässt sich dann leider auch nicht nachrüsten.

Teilweise gibt es von den Modellen auch eine 5G Version und eine Version ohne diese Technik. Auch hier gilt: steht 5G dran, ist auch ein 5G Smartphone verbaut.

Sollte das 5G vorhanden sein, kann man mit dem Samsung Handy alle 5G Netzbereiche in Deutschland nutzen. Einschränkungen hinsichtlich Frequenzen und Anbietern gibt es nicht.

5G Tarife immer Voraussetzung für 5G bei Samsung Handys

Nach wie vor gibt es immer noch viele Tarife auf dem Markt, die kein 5G unterstützten. Mit diesen Angeboten kann man dann natürlich kein 5G Netz nutzen und surft immer nur mit maximal LTE/4G Speed. Sollte es Probleme mit 5G beim Samsung Handy geben, sollte man daher auch prüfen, ob der eigene Handytarif oder die Prepaid Sim bereits Zugriff auf 5G hat und unter Umständen in einen passende Mobilfunk-Tarif wechseln. Mehr dazu: 5G Prepaid Tarife

Die verschiedenen Formen von 5G in deutschen Netzen

5G DSS, 5G SA und 5G NSA sind drei verschiedene Bereitstellungsmodi für 5G-Netzwerke. Sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie die 5G-Technologie nutzen.

5G DSS (Dynamic Spectrum Sharing)

5G DSS ist eine Technologie, die die 5G-Technologie mit der bestehenden 4G-Infrastruktur kombiniert. Dadurch können Mobilfunkanbieter 5G-Netze schneller und kostengünstiger ausrollen.

Bei 5G DSS wird die gleiche Frequenzbandbreite für 4G und 5G genutzt. Die Frequenz wird dynamisch zwischen den beiden Technologien aufgeteilt, je nach Bedarf.

5G SA (Standalone)

5G SA ist die vollständig unabhängige Version von 5G. Sie nutzt eine eigene Kernnetzarchitektur und benötigt keine 4G-Infrastruktur. 5G SA bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber 5G DSS, darunter:

Bessere Leistung und Zuverlässigkeit

Höhere Datenraten

Niedrigere Latenzzeiten

5G NSA (Non-Standalone)

5G NSA ist eine Übergangslösung, die die 5G-Technologie mit der bestehenden 4G-Infrastruktur kombiniert. Sie nutzt eine hybride Kernnetzarchitektur, die sowohl 5G- als auch 4G-Komponenten enthält. 5G NSA ist die erste Version von 5G, die von Mobilfunkanbietern ausgerollt wurde. Sie bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber 4G, darunter:

Höhere Datenraten

Niedrigere Latenzzeiten

Verbesserte Zuverlässigkeit

Vergleich:

Feature 5G DSS 5G SA 5G NSA Technologie Dynamic Spectrum Sharing Standalone Non-Standalone Kernnetzarchitektur Kombiniert 5G- und 4G-Komponenten Eigene 5G-Kernnetzarchitektur Hybride Kernnetzarchitektur Frequenzbandbreite Dynamisch aufgeteilt Exklusiv für 5G Exklusiv für 5G Leistung Geringer Hoch Mittel Zuverlässigkeit Mittel Hoch Mittel Datenraten Niedrig Hoch Mittel Latenzzeiten Hoch Niedrig Mittel Ausrollbarkeit Schnell Langsam Schnell

