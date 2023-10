Pixel 8 (pro) übernimmt die Führung beim Display-Ranking – Wenn es um die besten Displays geht, hat Google in diesem Jahr alles richtig gemacht und kann it der Pixel 8 Serie den ersten Platz im Display Ranking von DXOmark übernehmen. Bisher lag dort das Samsung Galaxy Z Fold 5 mit 152 Punkten, nun schaffen Pixel 8 und Pixel 8 pro sogar 154 Punkte in diesem Test und schaffen es damit zusammen auf den ersten Platz.

Die Tester schreiben zu den Stärken der Modelle:

Sehr gute Lesbarkeit des Displays in allen Umgebungen

Angenehme Farbwiedergabe des Bildschirms unter allen Betrachtungsbedingungen

Solides HDR-Videoerlebnis mit angenehmer Helligkeit und Kontrast

Reaktive und reibungslose Touch-Interaktionen beim Surfen im Internet

Toller Klang über die integrierten Lautsprecher, mit einer spürbaren Verbesserung gegenüber den vorherigen Pixeln

Angenehme und natürliche Klangfarbe bei Audioaufnahmen

Verbesserte Aufnahmequalität von Konzerten

Vor allem bei der Lesbarkeit können die Pixel 8 punkten. Allein in diesem Bereich erreichen die Modelle 162 Punkte und damit den Bestwert unter allen Smartphones auf dem Markt. Wenn es darum geht, das Display zu erkennen und abzulesen (egal unter welchen Bedingungen) macht den Pixel 8 Modellen also so leicht kein anderes Smartphone etwas vor.

Etwas Kritik gibt es bei den sogenannten Artefakten auf dem Display. Damit sind Leistungs-, Bildwiedergabe- und Bewegungsfehler gemeint, die auf dem Display kurzfristig erscheinen können und unter Umständen das Endbenutzererlebnis mindern können. Hier liegen die Pixel 8 auf einem Niveau mit den Topmodellen von Samsung und Apple – insgesamt ist das nicht schlecht, aber die Smartphones können sich in dem Bereich nicht von der Konkurrenz abheben.

Der nächste Konkurrent in diesem Bereich könnte das Galaxy S24 werden, denn Samsung wird hier sicher wieder auf ein hervorragendes Display setzen. Das bedeutet aber auch, dass Pixel 8 und Pixel 8 pro für einige Monate wohl die Smartphones mit dem besten Display weltweit bleiben werden.

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android