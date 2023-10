Upday App deaktivieren – so schaltet man die nerviven Meldungen ab – Viele Nutzer berichten von Nachrichten auf ihren Samsung Smartphones, die als Push erscheinen oder auch in den Benachrichtigungen, ohne das sie eine entsprechende App installiert hätten. So schreibt ein Nutzer beispielsweise im Samsung Forum:

Hallo zusammen, wo kann ich diese nervige upday App deaktivieren. Seit heute erscheint ständig was davon und ich habe es nicht selbst so eingestellt. Danke! Samsung S9.

Meistens stammen diese Meldungen von Update und diese App ist bei vielen Samsung direkt von Haus aus mit vorinstalliert – man muss sie also nicht extra installieren. Viele Nutzer wollen diese Form der News aber gar nicht und daher wollen wir hier zeigen, wie man Upday wieder los wird.

Upday Nachrichten im System

Upday App deaktivieren

Update wird bei vielen Samsung Smartphones vorinstalliert mitgeliefert, ist aber KEINE Systemapp. man kann sie also auch recht einfach wieder deaktivieren. Es hat keine Auswirkungen auf das System des Handys, wenn man die App löscht.

So deinstallieren Sie Upday bei Samsung:

Öffnen Sie die Einstellungen-App. Tippen Sie auf “Apps & Benachrichtigungen”. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf “Upday”. Tippen Sie auf “Deinstallieren”. Bestätigen Sie die Deinstallation, indem Sie auf “Deinstallieren” tippen.

Unter Umständen muss man vorher noch in den Einstellungen den Haken bei Systemanwendungen anzeigen setzen, damit die App auch angezeigt wird.

Nach der Deinstallation von Upday:

Nach der Deinstallation von Upday wird die App von Ihrem Smartphone entfernt. Sie können sie jedoch jederzeit erneut aus dem Google Play Store herunterladen.

TIPP Wer UpDay nicht direkt deaktivieren will, kann auch die Benachrichtigungen abschalten. Wenn man die App aber ohnehin nicht nutzt, ist es generell besser, sie direkt abzuschalten.

VIDEO Die App von Upday deinstallieren

Was ist die Upday App und was steckt dahinter?

Upday ist eine Nachrichten-App, die von Samsung in Zusammenarbeit mit dem Axel-Springer-Verlag entwickelt wurde. Sie ist auf vielen Samsung-Smartphones vorinstalliert und kann auch als eigenständige App im Google Play Store heruntergeladen werden.

Upday bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten Nachrichten aus aller Welt. Die App greift auf Nachrichten aus über 1.000 Quellen zu, darunter vertrauenswürdige Nachrichtenseiten aller großen Verlagshäuser sowie unabhängige Blogger.

Die Nachrichten werden personalisiert an die Interessen des Nutzers angepasst. Der Nutzer kann wählen, welche Themen er interessiert und welche Quellen er bevorzugt.

Upday ist kostenlos und wird durch Werbung finanziert.

Funktionen von Upday:

Schneller Überblick über die wichtigsten Nachrichten aus aller Welt

Personalisierte Nachrichten an die Interessen des Nutzers angepasst

Zugriff auf Nachrichten aus über 1.000 Quellen

Nutzung als eigenständige App oder als vorinstallierte App auf Samsung-Smartphones

Wie kann man Upday deaktivieren?

Upday kann auf Samsung-Smartphones mit Android 9 oder höher deaktiviert werden. Dazu geht man wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen-App. Tippen Sie auf “Apps & Benachrichtigungen”. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf “Upday”. Tippen Sie auf “Deaktivieren”.

Upday kann auch auf anderen Android-Smartphones deaktiviert werden, indem man die App deinstalliert. Dazu geht man wie folgt vor:

Öffnen Sie den Google Play Store. Suchen Sie nach “Upday”. Tippen Sie auf die App-Seite. Tippen Sie auf “Deinstallieren”.

Upday ist eine gute Möglichkeit, sich schnell und einfach über die wichtigsten Nachrichten aus aller Welt zu informieren. Die App ist kostenlos und bietet eine große Auswahl an Nachrichtenquellen, ist aber leider oft auch sehr nervig, weil es viele Benachrichtigungen gibt.

Nicht verwechseln: Google Discover und Upday

Google Discover und Upday sind beide Nachrichten-Apps, die auf Android-Smartphones verfügbar sind. Sie haben jedoch einige wichtige Unterschiede:

Google Discover:

Ist eine von Google entwickelte App, die auf allen Android-Smartphones vorinstalliert ist.

Bietet einen personalisierten Feed mit Nachrichten aus verschiedenen Quellen, basierend auf den Interessen des Nutzers.

Kann auch als eigenständige App im Google Play Store heruntergeladen werden.

ist in der Regel verfügbar, wenn man im Homescreen nach rechts swipt

Upday:

Ist eine von Samsung und Axel Springer entwickelte App, die auf vielen Samsung-Smartphones vorinstalliert ist.

Bietet einen Feed mit Nachrichten aus verschiedenen Quellen, die von einem Redaktionsteam kuratiert werden.

Kann auch als eigenständige App im Google Play Store heruntergeladen werden.

Zusammenfassung der Unterschiede:

Feature Google Discover Upday Anbieter Google Samsung Vorinstalliert Ja (auf allen Android-Smartphones) Ja (auf vielen Samsung-Smartphones) Personalisierung Ja, basierend auf den Interessen des Nutzers Nein, von einem Redaktionsteam kuratiert Quelle der Nachrichten Verschiedene Quellen Verschiedene Quellen Verfügbarkeit Als eigenständige App im Google Play Store verfügbar Als eigenständige App im Google Play Store verfügbar

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android