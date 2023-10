Google Pixel Ring: Neues Wearable als Controller geplant – Smarte Ringe scheinen derzeit ein wichtiges Thema bei den Herstellern, denn sowohl Samsung arbeitet an einem Samsung Ring und es gibt Hinweise, dass auch Google ein eigenes Gerät plant.

Es soll sich dabei un dem sogenannten Pixel Ring handeln, der als Wearable für Augmented Reality Geräte zur Verfügung stehen soll. Der Ring könnte beispielsweise Handbewegungen übermitteln und so Interaktionen im VR und AR deutlich verbessern.

Dazu soll der Pixel Ring vor allem den neu zu entwickelnden Google Glasses zusammenarbeiten. Die Brille von Google ist in der ersten Version mittlerweile eingestellt, aber es soll wohl einen Nachfolger geben. Hintergrund ist es, über die Brille eine AR/VR Umgebung anbieten zu können und mit dem Ring dann die Interaktionen in dieser Umgebung zu steuern. Das könnte ein Ansatz sein um beispielsweise dem Vision Pro Headset von Apple Konkurrenz zu machen, in dem man einen deutlich weniger hardwarelastigen Ansatz anbietet.

Google selbst hat bisher noch keine Details oder Hinweise zu Entwicklungen in dieser Hinsicht geben. Es gibt nur Leaks rund um den Pixel Ring – offen bleibt aber, wie stichhaltig diese Details sind und natürlich, wie die Zeitschiene aussieht. Apple wird im nächsten Jahr mit eigenen VR Lösungen starten und der Galaxy Ring von Samsung soll spätestens 2025 zur Verfügung stehen. Google hat daher gar nicht mehr so viel Zeit, um eigene Technik zu positionieren und auf den Markt zu bringen.

