Offiziell: Xiaomi HyperOS soll MIUI ablösen

Xiaomi HyperOS soll MIUI ablösen – Xiaomi-Chef Lei Jun hat offiziell angekündigt, dass das Unternehmen zukünftig auf ein neues Betriebssystem setzen wird. Bereits die neuen Xiaomi 14 Modelle sollen HyperOS statt MIUI bekommen und danach werden wohl alle neue Xiaomi Smartphones mit dem neuen System ausgestattet werden.

HyperOS basiert dabei in der aktuellen Version weiter auf Android und nutzt vorerst Android 14 als Betriebssystem. Die neue Benutzeroberfläche erweitert aber den Anwendungsbereich und soll nicht nur für Smartphones zur Verfügung stehen, sondern für das gesamte Ökosystem von Xiaomi. Daher kann HyperOS auch bei AIoT Produkten und auch beim Xiaomi Car zur Anwendung kommen. Ziel ist es wohl, alle Geräte von Xiaomi mit einer einheitlichen Steuerung auszustatten, so dass Nutzer wenig umlernen müssen, wenn sie auf neue Modelle wechseln oder weitere Devices dazu kaufen.

HyperOS

Bisher wurden leider noch keine weiteren Details mitgeteilt, daher bleibt offen, was die neue Benutzeroberfläche an Features und Neuerungen mitbringt. MIUI kam in den letzten Versionen bei den Nutzern gut an, daher bleibt abzuwarten, wie gut sich der Nachfolger schlagen wird. Wie es mit MIUI weiter geht, wurde bisher noch nicht mitgeteilt, aber man kann wohl davon ausgehen, dass die Version noch einige Zeit weiter gepflegt wird, um die aktuellen Geräte sicher zu halten. Alternative könnte Xiaomi auch einen Wechsel auf HyperOS für ältere Modelle anbieter – sicher ist das aber noch nicht.

In den letzten Tagen gab es immer wieder Hinweise auf ein neues Betriebssystem von Xiaomi. Im Gespräch war dabei MiOS gewesen und eventuell auch der Ansatz, Android damit komplett zu ersetzen. Das scheint sich nun nur in Teilen zu bestätigen, denn es gibt mit HyperOS ein neues System, aber unter neuem Namen und Android als Betriebssystem bleibt auch weiter aktiv (inklusive aller Google Dienste).