LG zeigt das Bett der Zukunft – Viele Verbraucher lassen den Schlaf und die Schlaggewohnheiten überwachen und nutzen dazu das Smartphone oder die Smartwatch. LG geht daher gleich noch einen Schritt weiter und hat ein Bett patentieren lassen, dass gleich eine ganze Reihe von Sensoren mitbringt und vor allem wesentliche Daten über den Zustand des Bettes zur Verfügung stellt. Auf diese Weise kann man das Bett per App steuern und bekommt Hinweise, wann man das Bett reinigen oder erneuern sollte.

Bei studimo.lt schreibt man zum neuen Bett:

Topper: Dies ist die oberste Schicht des Matratzensets, die für Ihren Komfort konzipiert ist. Es besteht normalerweise aus Materialien wie Memory-Schaum oder Latexschaum und sorgt für eine gemütliche Liegefläche.

Kissenmodul: Unter der Auflage befindet sich das Kissenmodul. Dieses Modul besteht aus einer Reihe von Kissen, die in einem Rasterformat angeordnet sind. Diese Kissen sind für die individuell anpassbare Festigkeit des Bettes verantwortlich.

Festigkeitseinsteller: Die Kissen im Kissenmodul sind in verschiedene Abschnitte unterteilt, die als Festigkeitseinsteller bezeichnet werden. Das Hauptmerkmal hierbei ist, dass Sie die Festigkeit jedes Einstellers unabhängig voneinander anpassen können, um Ihren spezifischen Komfortbedürfnissen gerecht zu werden.

Hygienebezug: Um die Sauberkeit zu gewährleisten, ist das Matratzenset mit einem Hygienebezug überzogen. Dieser Bezug umgibt die Auflage, das Kissenmodul und andere Komponenten und sorgt dafür, dass das Bett frisch und sauber bleibt.

Verstellbarer Bettrahmen: Der Bettrahmen ist ein entscheidender Bestandteil dieses Matratzensets und dient dazu, die Position und Ausrichtung der Matratze anzupassen. Es ermöglicht verschiedene Sitz- und Schlafpositionen und macht Ihr Schlaferlebnis noch individueller und komfortabler.

Trockner: Im Matratzenset ist auch ein Trockner enthalten, der eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Hygiene spielt. Dieser Trockner verfügt über einen Ventilator, einen Filter und eine Heizung, um heiße, gefilterte Luft im Bett zirkulieren zu lassen. Es bekämpft Feuchtigkeit, verringert das Risiko von Schimmel und Milben und hält Ihre Matratze frisch und sauber.

Bisher ist allerdings noch unklar, ob LG auch plant, dieses Patent in Serie zu bringen. Leider bleiben auch viele eingereichte Patente lediglich auf dem Papier bestehen und werden nie umgesetzt. Allerdings kann man sich durchaus vorstellen, dass LG eventuell vielleicht nicht das gesamte Bett in die Produktion bringt, sondern eventuell einige Teile davon, so dass zumindest ein Teil der Funktionen zukünftig in Betten zu finden sein werden.