iPhone 16 mini: wie stehen die Chancen 2025? – Apple hat 2023 und 2021 mit dm iPhone 12 und 13 mini kleinere iPhone Modelle auf den Markt gebracht, die technisch auf Augenhöhe mit den anderen Geräten der Serie waren, aber kleiner ausfielen und deutlich unter 6 Zoll lagen. Leider hat das Unternehmen diese Serie mittlerweile wieder beendet und die iPhone Mini durch das iPhone plus ersetzt. Daher gibt es beispielsweise kein iPhone 15 mini mehr, sondern das iPhone 15 plus. Fans hoffen aber natürlich dennoch, dass Apple es sich anders überlegt und das es eventuell im kommenden Jahr wieder ein iPhone 16 mini geben wird. Die Chancen stehen aber nicht gut – hier sind die Gründe, warum das so ist.

Wird es ein iPhone 16 mini geben?

Das iPhone 14 plus und wohl auch das iPhone 15 plus verkaufen sich eher schleppend und können nicht mit den Verkaufszahlen der anderen Geräte der Serie mithalten. Apple wird sich daher wohl überlegen, wie man dieses Modell durch ein Smartphone ersetzen könnte, das besser läuft. Allerdings lagen die Verkaufszahlen beim iPhone mini leider auch nicht viel höher (unter 5% der Verkäufe entfielen auf die Mini-Modelle). Ein iPhone 16 mini ist also wohl keine wirkliche Alternative zum einem iPhone 16 plus – zumindest was die Verkaufszahlen betrifft.

Dazu ist der Abstand zwischen iPhone 16 mini und dem erwarteten iPhone SE 4 wohl nicht groß genug um ein eigenes Modell zu rechtfertigen. Beide Geräte sprechen etwa die gleiche Nutzergruppe an und würde daher den ohnehin nicht großen Markt kannbalisieren. Das deutlich größere iPhone plus hat dagegen eine eigene Nische – auch wenn diese ebenfalls nicth groß ist.

Es spricht daher leider wenig dafür, dass Apple bei den iPhone 16 Modelle auch auf ein iPhone 16 mini setzen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es ein iPhone 16 plus geben wird und wird würden daher auch empfehlen, eher auf ein iPhone SE 4 zu setzen (auch wenn sich das wohl deutlich verzägert) als auch eine weitere iPhone mini Version zu warten.

Nur zwei iPhone mini Modelle veröffentlicht

Es gab bisher zwei Mini-Modelle des Apple iPhone: das iPhone 12 Mini und das iPhone 13 Mini.

Das iPhone 12 Mini wurde im Oktober 2020 zusammen mit dem iPhone 12, dem iPhone 12 Pro und dem iPhone 12 Pro Max auf den Markt gebracht. Es hat einen 5,4-Zoll-Super Retina XDR-Bildschirm und wird von dem A14 Bionic Chip angetrieben.

Das iPhone 13 Mini wurde im September 2021 zusammen mit dem iPhone 13, dem iPhone 13 Pro und dem iPhone 13 Pro Max auf den Markt gebracht. Es hat einen 5,4-Zoll-Super Retina XDR-Bildschirm und wird von dem A15 Bionic Chip angetrieben.

