Diktat-Spracherkennung beim Pixel 8 soll auch für das Pixel 7 kommen – Die Diktatfunktion für die Pixel Modelle gibt es seit dem Pixel 6 bei allen Geräten. Man kann dem Sprachassistenten dabei einen Text diktieren und dieser übersetzt das gesprochene Wort in Text. Die Pixel schreiben faktisch mit. Beim Pixel 8 wurde diese Funktion um ein weiteres Feature verbessert. Die KI erkennt nun auch direkt die Sprache – wer also in mehrere Sprachen diktiert, hat damit inzwischen auch kein Problem mehr. Dieses Feature soll nun auch bald für das Pixel 7 kommen.

Im Support-Dokument schreibt Google selbst dazu:

Mit der Assistant-Spracheingabe auf Gboard können Sie Text mit Ihrer Stimme diktieren. Satzzeichen werden automatisch hinzugefügt, während Sie sprechen. Während Sie mit Ihrer Stimme diktieren, können Sie zum Tippen auch auf Ihre Tastatur tippen, selbst wenn das Mikrofon noch eingeschaltet ist. Der von Ihnen gesprochene Text verbleibt auf Ihrem Gerät und wird nicht an Google-Server gesendet. Wenn Sie mehrere Sprachen verwenden, kann die Spracheingabe des Assistenten jetzt automatisch Ihre gesprochene Sprache erkennen und ist auf Pixel 8+ (bald auch auf Pixel 7 verfügbar) verfügbar. Mit dem Spracheingabemikrofon Ihres Assistant können Sie das neue „Sprach-Tag“ finden, das die Sprache anzeigt, die beim Sprechen erkannt wurde. Sie können die Sprache jederzeit manuell wechseln, indem Sie zur Tastatur der entsprechenden Sprache wechseln.

Einen genauen Termin für den Rollout hat Google bisher noch nicht genannt.

