Smartphone Verkäufe stabilisieren sich im 3. Quartal – Der deutliche Rückgang bei den Verkaufszahlen im Smartphone Bereich scheint zumindest im 3. Quartal 2023 gestoppt. Nach den Zahlen von IDC lagen die Verkäufe von Juli bis September etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Es gab nur einen leichten Rückgang von 0,1 Prozent auf 302,8 Millionen verkaufte Geräte.

Bei IDC schreibt man zu den neuen Ergebnissen:

Laut vorläufigen Daten des Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker der International Data Corporation (IDC) gingen die weltweiten Smartphone-Lieferungen im dritten Quartal 2023 (3Q23) im Jahresvergleich um 0,1 % auf 302,8 Millionen Einheiten zurück. Obwohl makroökonomische Unsicherheiten bestehen bleiben, da die Märkte mit schwacher Nachfrage, Inflation und geopolitischen Spannungen zu kämpfen haben, ermutigen gesunde Lagerbestände und das langsamere Tempo des Rückgangs einige Anbieter, ihre Lieferungen zu erhöhen.

„Wir sehen einen starken Anstieg der Lieferungen in Schwellenmärkten durch Anbieter wie Xiaomi und Transsion“, sagte Nabila Popal, Forschungsdirektorin bei IDCs Mobility and Consumer Device Trackers. „Obwohl dies ein gutes Zeichen für eine bevorstehende Erholung ist, müssen die Anbieter den Durchverkauf genau im Auge behalten, um nicht erneut in Überbestände zu geraten, da die Nachfrage in vielen Regionen immer noch schwach ist. Unterdessen sehen wir am anderen Ende des Spektrums.“ Apple wächst in allen Regionen mit Ausnahme von China, wo das Unternehmen erneuter Konkurrenz durch Huawei sowie erhöhten makroökonomischen Unsicherheiten ausgesetzt ist, die dazu führen, dass Verbraucher, die früher auf der Suche nach den neuesten iPhones waren, innehalten und sorgfältiger über ihre Einkäufe nachdenken.“