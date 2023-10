Samsung Galaxy App Booster: Was macht die App und braucht man sie? – Samsung bietet über den Galaxy-Store und auch über Drittanbieter den sogenannten Galaxy App Booster an. Damit soll sich die Leistung von App steigern lassen und die Apps sollen schneller laden und ausgeführt werden.

Samsung schreibt selbst zu dieser App:

Galaxy App Booster bietet eine bequeme Lösung zur Leistungssteigerung von Apps. Er scannt und verbessert installierte Apps auf Knopfdruck. Das kann zu einer Leistungssteigerung um bis zu 15 Prozent führen. Der App Booster überträgt die ausführbaren Dateien der Apps, um ihre Performance aufzuwerten. Ein weiterer Vorteil ist das schnelle Leeren der App Cache Files. Besonders nach einem Systemupdate kommt der App Booster zum Einsatz.

Die App ist mittlerweile auch in der Good Guardians App von Samsung mit enthalten und man stößt daher immer wieder auf diese App. Viele Nutzer fragen sich daher, ob diese App wirklich das hält, was sie verspricht und ob man sie wirklich braucht.

Die Samsung Galaxy App Booster App ist eine Anwendung direkt von Samsung. Man bekommt hier also keine Drittanwendung, sondern eine App offiziell von Samsung und damit muss man sich in Sachen Sicherheit oder Malware keine Gedanken machen.

Das Problem: die Dokumentation dieser App ist mehr als dürftig. Es gibt keine Hinweise, WAS GENAU der App Booster macht bzw. wie diese Leistungssteigerung erreicht wird. In einigen Foren findet man Angaben, dass die App das Caching der Apps neu anstoßen würde. Mit der App werden faktisch die aktuellsten Versionen der Apps in den Zwischenspeicher vorgeladen, so dass diese auch direkt wieder aus dem Cache abgerufen werden können. Das ist vor allem bei System-Updates sinnvoll. Eine Bestätigung dafür gibt es aber leider nicht.

Nach unseren Erfahrungen mit der App merkt man den Effekt des App Boosters bei der Geschwindigkeit auch kaum. beim Akku Verbrauch dagegen sieht man recht deutlich, dass die App gearbeitet hat – es fehlen meistens mehrere Prozent Akku nachdem man die App aktiviert hat. Einen wirkliche Speed-Boost konnten wir dagegen nicht ausmachen.

Grundsätzlich braucht man die App bei Samsung Smartphones daher eher nicht. Die Geräte laufen in der Regel auch so schnell. Wer mit dem Speed Probleme hat, kann aber durchaus ausprobieren, ob der Galaxy App Booster Vorteile bringt. Man kann mit der App an sich auch nicht verkehrt machen – nur den Akku Verbrauch sollte man im Auge behalten.

