Nokia bekommt Schwester-Marke – Die Marke Nokia hat eine lange Geschichte hinter sich und wird aktuell von HDM Global betrieben. Zukünftig will das Unternehmen aber mit einer weiteren Marke im Mobilfunk-Bereich aktiv sein. Vorerst in Indien soll es diese neue HMD Global Marke geben, wie genau der Name sein wird, wurde allerdings noch nicht mitgeteilt.

Bei mytechnewsindia schreibt man dazu:

Der Hersteller von Nokia-Smartphones, HMD Global, wird bald eine eigene Smartphone-Marke auf den Markt bringen. Ravi Kunwar, Global Vice President of India und APAC von HMD, bestätigte die Nachricht gegenüber ET Telecom. Nach Angaben des Top-Managers wird HMD im ersten Halbjahr 2024 mit Indien als vorrangigem Markt starten. HDM werde alle seine Mobiltelefone in Indien herstellen und den Export in andere Märkte in Betracht ziehen, sagte Kunwar. Kürzlich veröffentlichte Jean-Francois Baril, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von HMD Global, einen Beitrag auf LinkedIn über die Zukunftspläne des Unternehmens. Als Teil der Weiterentwicklung des Unternehmens von der Herstellung von Nokia-Smartphones zur Entwicklung eigener Smartphones teilte der CEO mit, dass die Marke bald eigene Smartphones der Marke HMD auf den Markt bringen werde. Wenn neue Partner dem Portfolio des Unternehmens beitreten, werden Smartphones der Marke HMD und Nokia-Telefone nebeneinander existieren.

Ob die neue HMD Marke auch für Deutschland angedacht ist, bleibt noch offen. Ein Export in andere Länder soll zukünftig kommen, aber ob auch Deutschland darunter ist, scheint noch nicht sicher. Daher bleibt abzuwarten, ob Nokia auch in Deutschland Konkurrenz aus dem eigenen Haus bekommen wird oder Nokia als Marke hierzulande alleine bleibt.