Apple: 18 Milliarden Dollar von Google für die Suchmaschine – Apple setzt bei den Standard-Suchmaschinen auf iPhone, iPad und anderen Geräten auf Google. Dafür zahlt Google ordentliche Summen und in der New York Times hat man nun auch Details dazu veröffentlicht. Im Jahr 2021 allein soll Google 18 Milliarden US Dollar an Apple gezahlt haben, damit die Google Suche auf den Apple Geräten bleibt. Die Einbindung der Google Suche lohnt sich also für Apple richtig.

Bei theverge heißt es dazu:

Doch nun liefert ein Bericht der New York Times eine konkrete Zahl: Darin heißt es, Google habe Apple im Jahr 2021 „rund 18 Milliarden US-Dollar“ gezahlt. Wir haben während des Prozesses fundierte Vermutungen und Gerüchte gehört, die sich auf nur 10 Milliarden US-Dollar und sogar auf 20 Milliarden US-Dollar belaufen. Daher ist diese Zahl nicht völlig schockierend. Aber es liegt am oberen Ende der Erwartungen. Dieses Geld verschafft Google nicht nur eine erstklassige Platzierung auf Apple-Geräten, sondern hat Apple in der Vergangenheit auch davon abgehalten, eine eigene Suchmaschine zu entwickeln. John Giannandrea, ein ehemaliger Google-Manager, der jetzt bei Apple für maschinelles Lernen und KI zuständig ist, sagte während des Prozesses aus, dass Apple alles vom Kauf von Bing bis zum Aufbau einer eigenen Suchmaschine in Betracht gezogen habe, sich aber Sorgen gemacht habe, mit Google zu konkurrieren und den Deal zu verlieren.

Für Google ist dies aber durchaus auch kein schlechter Deal. Die hohe Summe dürfte sich aufgrund der Werbeeinnahmen durchaus lohnen und dazu zahlt Google natürlich auch, damit kein anderer Mitbewerter diese Suche ersetzen könnte – und nicht zuletzt auch, um Apple davon abzuhalten, eigene Suchalgorithmen zu entwickeln.

