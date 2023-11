Samsung: das plant das Unternehmen bei den Smartphones für 2024 – Samsung hat mit den aktuellen Unternehmenszahlen auch einen Ausblick auf das kommende Jahr gegeben und (eher allgemein) angedeutet, was das Unternehmen für 2024 plant. Konkrete Modell-Namen wurden dabei nicht genannt, aber natürlich kann man sicher davon ausgehen, dass ein in 2024 ein Samsung Galaxy S24 und auch ein Samsung Galaxy Z Fold 6 und ein Z Flip 6 geben wird.

Generell geht das Unternehmen davon aus, dass man in 2024 wieder mehr Geräte verkauft und die Konsumschwäche von 2022/23 wieder in ein deutliches Wachstum umschlagen wird. Das will Samsung vor allem im Premium-Bereich unterstützen und rechnet mit zweistelligen Wachstumsraten bei den Topmodellen.

Das Unternehmen schreibt im Original zu den Plänen für das kommende Jahr:

Das MX-Geschäft wird sich auf die weitere Verbesserung des Smartphone-Erlebnisses für Kunden konzentrieren und dabei ein zweistelliges Wachstum bei den jährlichen Flaggschiff-Lieferungen und ein über dem Markt liegendes Smartphone-Umsatzwachstum anstreben. Bei Tablets wird der Schwerpunkt auf der Stärkung des Premium-Produktportfolios liegen, während bei Wearables die Ausweitung des Verkaufs neuer Modelle und die Verbesserung der Wellness-Funktionen im Vordergrund stehen werden. Darüber hinaus wird MX Business die generative KI-Technologie in Kernfunktionen weiterentwickeln, um hyperpersonalisierte Erlebnisse zu bieten, und außerdem Technologien in zukünftigen Wachstumsbereichen wie XR, Digital Health und Digital Wallet erwerben. Durch diese Bemühungen strebt MX Business an, im Jahr 2024 ein jährliches Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen und gleichzeitig die Ressourcen zu optimieren, um sich an instabile Marktveränderungen anzupassen und die Rentabilität zu verbessern.

Technisch arbeitet man daran, KI Anwendungen auf die Geräte zu bekommen und mit LLM Systemen den aktuellen Trend von generativen AI auch auf die Handys zu bringen. Spannend ist die Ankündigung, das man im Bereich XR, Digital Health und Digital Wallet Technologien erwerben will. Das könnte auf Zukäufe in dem Bereich hindeuten und eventuell auch neue Apps und Anwendungen für die Smartphones. Samsung würde damit das Galaxy-Ökosystem weiter stärken und den Galaxy Store besser aufstellen.

