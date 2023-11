iPhone 15 Serie ist ein absoluter Verkaufsschlager – Die Smartphone Hersteller hatten 2023 wenig Grund zur Freude, weil die Verkaufszahlen in den ersten Monaten des Jahres auf sehr niedrigem Niveau stagnierten. Apple scheint nun aber mit dem iPhone 15 einen Nerv getroffen zu haben, denn die Smartphones verkaufen sich richtig gut und liegen deutlich über den Verkaufszahlen der Vorgänger-Modelle. Bei DSCC hat man die Display-Lieferungen dafür betrachtet und geht auf dieser Grundlage davon aus, dass die iPhone 15 Serie zum Start fast 25 Prozent über den Verkaufszahlen der iPhone 14 im letzten Jahr liegt. Ob diese hohen Zahlen dauerhaft so bleiben, muss sich erst noch zeigen, der Start des iPhone 15 scheint Apple auf jeden Fall gelungen.

Bei DSCC schreibt man dazu im Original:

Die iPhone 15-Serie ist mittlerweile seit über einem Monat erhältlich. Unsere neueste Veröffentlichung des Monthly Flagship Smartphone Tracker zeigt, dass die Panel-Auslieferungen für die iPhone 15-Serie im gleichen Zeitraum bis September um 24 % höher waren als für die iPhone 14-Serie und 27 % höher als für die iPhone 13-Serie. Beim aktuellen Mix der Panel-Lieferungen für die iPhone 15-Serie machen die Pro-Modelle im Zeitraum Juni bis September einen höheren Anteil aus als die iPhone 14 Pro- und iPhone 13 Pro-Modelle. Auf kumulierter Basis hatten die iPhone 15 Pro-Modelle von Juni bis September einen Anteil von 61 % gegenüber 51 % bei der iPhone 14-Serie und 56 % bei der iPhone 13-Serie.

Dazu verkaufen sich vor allem die teuren iPhone 15 pro und pro max besonders gut. Die Pro-Modelle machen insgesamt einen Anteil von 61 Prozent bei den aktuellen Verkäufen aus. In den Vorjahren lag diese Quote noch deutlich niedriger. Umgekehrt verkaufen sich damit die normalen iPhone nicht so gut und das wird wohl wieder die Diskussion aufkommen lassen, ob es ein iPhone 15 plus braucht oder eine andere Variante vielleicht besser wäre. Apple wird es aktuell egal sein, denn die Verkäufe der Pro-Modelle machen die schlechteren Verkaufszahlen bei iPhone 15 und iPhone 15 plus natürlich mehr als wett.

