Quizduell startet nicht oder stürzt ab? Das kann man tun! – Die Nutzerzahlen der Quizduell App in Deutschland sind in den letzten Jahren stetig gewachsen. Im Jahr 2023 hat die App über 44 Millionen Nutzer in Deutschland. Das entspricht etwa 70 % der deutschen Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren.

Im Jahr 2013 wurde die App in Deutschland eingeführt und hatte zunächst nur wenige Nutzer. Im Jahr 2014 erreichte die App eine Million Nutzer und im Jahr 2015 zehn Millionen Nutzer. Im Jahr 2016 erreichte die App 20 Millionen Nutzer und im Jahr 2017 30 Millionen Nutzer. Im Jahr 2018 erreichte die App 40 Millionen Nutzer und im Jahr 2019 42 Millionen Nutzer. Im Jahr 2020 erreichte die App 43 Millionen Nutzer und im Jahr 2021 44 Millionen Nutzer.

Ab und an gibt es aber auch Probleme mit der App und dann sind oft sehr schnell viele Nutzer betroffen.

So schreibt ein Nutzer im Quizduell-Forum:

Moin moin, seit gestern erscheint bei mir kurz nach Starten der App folgende Fehlermeldung: “Störung bei der Verbindung zum Server. Versuch’s noch einmal!

Sieh unter Hilfe im Menü nach, falls das Problem bestehen bleibt.” Ich verstehe die Anleitung zur Selbsthilfe nicht. Der Fehler bleibt ja bestehen, also kann auch das Menü nicht geöffnet werden. Oder verstehe ich etwas falsch? Kennt jemand im Forum diesen Fehler – und vielleicht sogar die Lösung? Ich spiele übrigens Version 4.7.9, da sich beim neuen QD die Werbung nicht abschalten ließ. Eine Neuinstallation gestern hat nichts gebracht.

Und ein anderer berichtet von Problemen nach dem Update vopn Quizduell:

Moin Forum, Ich spiele seit Ewigkeiten QD und bin nun vor ca. 2 Wochen auch “gezwungenermaßen” auf das neue QD umgestiegen. Gewöhnungsbedürftig aber ich habe mich mehr oder weniger damit arrangiert.

Seit gestern Morgen kann ich das Spiel allerdings nicht mehr starten. Jedes Mal, wenn ich es öffne, ist es dauerhaft am laden. Ich sehe den ganz normalen Hintergrund, im Vordergrund läuft allerdings ununterbrochen das Q mit den Kreise drumherum,was anzeigt, dass das Spiel gerade lädt. Dieses bleibt aber dauerhaft, sprich es lädt und lädt und lädt…

Ich bekomme weiterhin Push Mitteilungen, dass meine Gegner gespielt haben und ich an der Reihe sei, kann aber aus dem o.g. Grund nicht reagieren.

Habe bereits 2 Emails an den Support geschrieben, bisher allerdings keine Antwort erhalten. Ich bin Premiumuser und würde gerne langsam wieder spielen. Habe die neueste Version installiert.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man tun kann, wenn der Zugriff auf Quizduell nicht möglich ist oder es Probleme und Fehlermeldungen in der App gibt.

Quizduell startet nicht oder stürzt ab? Das kann man tun!

Wenn die Quizduell App abstürzt, Fehlermeldungen hat oder nicht mehr startet, gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um das Problem zu beheben.

1. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung

Die Quizduell App erfordert eine Internetverbindung, um zu funktionieren. Wenn Sie keine Internetverbindung haben, wird die App nicht starten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist und dass Sie eine stabile Verbindung haben.

2. Aktualisieren Sie die App

Die Quizduell App wird regelmäßig mit neuen Funktionen und Fehlerbehebungen aktualisiert. Wenn Sie die App nicht auf dem neuesten Stand haben, kann dies zu Problemen führen. Stellen Sie sicher, dass Sie die App auf die neueste Version aktualisiert haben.

3. Deinstallieren und neu installieren Sie die App

Wenn Sie die oben genannten Schritte ausprobiert haben und das Problem weiterhin besteht, können Sie versuchen, die App zu deinstallieren und neu zu installieren. Dies kann dazu beitragen, alle beschädigten oder fehlerhaften Daten zu entfernen.

4. Kontaktieren Sie den Support

Wenn Sie alle oben genannten Schritte ausprobiert haben und das Problem weiterhin besteht, können Sie sich an den Support von Quizduell wenden. Sie können den Support über die App oder die Website kontaktieren.

Hier sind einige weitere Tipps zur Behebung von Problemen mit der Quizduell App:

Verwenden Sie ein aktuelles Gerät

Die Quizduell App ist für Geräte mit iOS 10 oder höher und Android 4.4 oder höher optimiert. Wenn Sie ein älteres Gerät verwenden, kann dies zu Problemen führen.

Bereinigen Sie den Cache und die Daten der App

Wenn Sie Probleme mit der Leistung der Quizduell App haben, können Sie versuchen, den Cache und die Daten der App zu bereinigen. Gehen Sie dazu auf Ihrem Gerät zu Einstellungen > Apps > Quizduell > Speicher > Cache löschen und Daten löschen.

Deaktivieren Sie Hintergrundaktualisierungen

Hintergrundaktualisierungen können dazu führen, dass die Quizduell App mehr Speicherplatz und Akkulaufzeit verbraucht. Wenn Sie Probleme mit der Leistung oder dem Akkulaufzeit haben, können Sie versuchen, Hintergrundaktualisierungen für die Quizduell App zu deaktivieren. Gehen Sie dazu auf Ihrem Gerät zu Einstellungen > Akku > Hintergrundaktualisierungen und deaktivieren Sie die Quizduell App.

Die technischen Vorausetzungen für die Quizduell App

Die Quizduell App ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Die Voraussetzungen für die Installation der App sind wie folgt:

Android

Android-Version 4.4 oder höher

Mindestens 1 GB RAM

Mindestens 100 MB freier Speicherplatz

iOS

iOS-Version 10 oder höher

iPhone 5 oder neuer

iPad 2 oder neuer

iPod touch (5. Generation) oder neuer

Die Quizduell App ist kostenlos im App Store und Google Play Store erhältlich.

Zusätzliche Voraussetzungen

Die Quizduell App erfordert eine Internetverbindung, um zu funktionieren. Die App kann auch Datenvolumen verbrauchen, wenn Sie Fragen online herunterladen.

Die Quizduell App verwendet außerdem die Kamera Ihres Geräts, um Ihren Avatar zu erstellen. Wenn Sie einen Avatar erstellen möchten, müssen Sie der App Zugriff auf Ihre Kamera gewähren.