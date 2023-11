Apple: Weniger Umsatz, aber deutlich mehr Gewinn – Apple hat die Quartalszahlen für das 3. Quartal 2023 veröffentlicht und kann (wie auch Samsung) auf durchaus gute Zahlen verweisen. Der Umsatz ist war leicht gesunken und liegt bei 89,5 Milliarden Euro (-1%) aber vor allem die iPhone 15 Verkäufe laufen richtig gut und bescheren dem Unternehmen trotz gesunkenem Umsatz 13 Prozent mehr Gewinn.

“Apple freut sich, heute einen Umsatzrekord für das iPhone für ein Septemberquartal und einen neuen Umsatzrekord im Bereich Services bekannt geben zu können“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Für die Vorweihnachtszeit haben wir unser stärkstes Produktangebot aller Zeiten, einschließlich des iPhone 15 und unserer ersten CO₂-neutralen Apple Watch Modelle, ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, alle Apple Produkte bis 2030 CO₂-neutral zu machen.“

„Unsere aktive Basis an installierten Geräten hat erneut ein Allzeithoch über alle Produkte und alle geografischen Bereiche erreicht, dank der Stärke unseres Ökosystems und der beispiellosen Treue unserer Kund:innen“, sagt Luca Maestri, CFO von Apple. „Im Septemberquartal hat unsere Geschäftsentwicklung zu einem zweistelligen Wachstum des Gewinns pro Aktie geführt und wir haben fast 25 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre zurückgezahlt, während wir weiterhin in unsere langfristigen Wachstumspläne investieren.“

Unter dem Strich hat Apple in den Monaten vpn Juli bis September insgesamt 22,956 Milliarden US Dollar verdient und ist damit weiter hoch profitabel. Im Vorjahresquartal waren es 20,7 Milliarden US Dollar gewesen.

Die iPhone Verkäufe liegen bei 43,8 Milliarden US Dollar im Vergleich zu 42,626 Milliarden US Dollar um Vorjahr. Allerdings sind sowohl die Umsätze beim iPad, bei den Mac und auch bei der Apple Watch im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Damit steigt die Abhängigkeit von Apple vom iPhone wieder an.

