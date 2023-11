HTC VIVE Headset für die ISS gegen Krankheiten im Weltraum – HTC schickt am 5. November ein Virtual-Reality-Headset mit zur internationalen Raumstation um Astronauten zu helfen, mit den Belastungen von Weltraum-Missionen besser umgehen zu können. Das HTC VIVE soll dabei helfen, psychische Krankheiten im All vorzubeugen.

HTC schreibt selbst dazu:

Während ihrer Weltraummissionen befinden sich Astronautinnen und Astronauten in einer isolierten, wenig stimulierenden und hochgradig stressigen Umgebung, die zu großer psychischer Belastung führen kann. Um dem entgegenzuwirken, hat Nord-Space Aps eine Initiative zur virtuellen Unterstützung des psychischen Gleichgewichts ins Leben gerufen, die auf die besonderen Bedürfnisse von Astronauten eingeht und ihr mentales Gleichgewicht aufrechterhält. Der dänische Astronaut Andreas Mogensen wird der erste Astronaut im Weltraum sein, der das VR-Headset während seiner sechs- bis achtmonatigen Mission mit der NASA-Crew 7 zur präventiven Unterstützung nutzen wird.

Die VR-Therapie wird auf dem Headset HTC VIVE Focus 3 in einem Simulations-Modus ablaufen. Dieser wurde speziell für den Einsatz in der Schwerelosigkeit entwickelt und angepasst. Bisher war die Verwendung eines VR-Headsets in Schwerelosigkeit mit zahlreichen Herausforderungen in Hinblick auf das Tracking und die Orientierung verbunden. Das Vibrieren, Rollen und Driften führte zu Motion Sickness, wodurch die Astronauten nicht in der Lage waren, die vom Headset angezeigten Inhalte zu erkennen. In der Schwerelosigkeit gibt es keine Schwerkraftvektoren zur Orientierung, was unweigerlich zu einem Abdriften führt. Dadurch wird das VR-Headset instabil und letztlich unbrauchbar. Bei früheren Projekten mit anderen VR-Headsets brach das Tracking bereits nach wenigen Minuten ab. Nord-Space Aps, HTC und XRHealth haben nun gemeinsam eine VR-Plattform entwickelt, die auch im Weltraum funktioniert. Dafür nutzen sie einen Simulationsmodus sowie eine spezielle Tracking-Methode über die Controller.