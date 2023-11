WhatsApp: modifizierte Version mit Spionage-Funktionen entdeckt – In der Regel laden Nutzer WhatsApp in der originalen Version per Play Store oder Apple App Store herunter. Dann können sie sicher sein, dass nur die Funktionen von WhatsApp enthalten sind. Es gibt die Messenger-App aber auch mit Zusatzfunktionen von Drittanbieter und bei Kaspersky hat man nun eine solche modifizierte WhatsApp Variante entdeckt, die persönliche Daten der Nutzer sammelt und weiter gibt.

Die Sicherheitsexperten von Kaspersky schreiben dazu:

häufig greifen Nutzer bei beliebten Messaging-Apps wie WhatsApp auf Mods von Drittanbietern zurück, wenn sie zusätzliche nützliche Features hinzufügen wollen. Einige dieser Mods verbessern zwar die Funktionalität des Messaging-Dienstes, können jedoch auch versteckte Malware enthalten. Die Sicherheitsexperten von Kaspersky haben nun eine neue schädliche WhatsApp-Mod mit Spionagefunktion entdeckt, die sich im beliebten Messenger Telegram ausbreitet [1]. Während die Modifikation zwar ihren beabsichtigten Zweck erfüllt – unter anderem eine bessere Nutzererfahrung durch planbare Nachrichten – sammelt sie auch gleichzeitig heimlich über ein integriertes Spyware-Modul persönliche Informationen der Nutzer. Die schädliche Version verbreitete sich aktuell über beliebte Telegram-Kanäle, die in erster Linie auf arabisch- und aserbaidschanischsprachige Nutzer abzielen und von denen einige fast zwei Millionen Abonnenten zählen. Die Kaspersky-Experten haben Telegram über das Problem bereits informiert.

Grundsätzlich sollte man daher bei Drittanbieter Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen laden und auch nur von Anbietern, die man kennt und zuordnen kann.

Weitere Links rund um WhatsApp