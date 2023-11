Auto Blocker: Samsung setzt auf eigene App-Sicherheitslösung – Android Smartphones sind durch Google Play Protect an sich bereits sehr gut gegen Malware durch infizierte Apps geschützt. Probleme gibt es aber, wenn Apps nicht über den Play-Store geladen werden, sondern Drittanbieter für den Download zum Einsatz kommen. Dann greift das System in der Regel nicht und es kann dazu kommen, dass Apps mit Malware auf dem Smartphone landen. Samsung setzt daher nun eine eigene Sicherheitslösung unter dem Namen Auto Blocker ein. Damit können eine ganze Reihe von Angriffs-Möglichkeiten auf das Smartphones von Anfang unterbunden werden.

Samsung schreibt selbst zum neuen System:

Das Sicherheitstool Auto Blocker kann die Installation von Apps aus unbekannten Quellen verhindern1 – das sogenannte Sideloading. Die Vorteile des bewusst eingesetzten Sideloadings können vielfältig sein, zum Beispiel eine bessere Anpassung und Kontrolle über die Funktionen eines Geräts. Für diejenigen, die sicheres Sideloading nutzen, ändert sich nichts, da die Funktion standardmäßig deaktiviert ist. Für diejenigen, die nicht damit vertraut sind, kann Auto Blocker zusätzlichen Schutz bieten: Das Feature kann Social-Engineering-Angriffe wie Voice Phishing verhindern, bei denen Nutzer*innen durch vorgetäuschte Anrufe dazu verleitet werden sollen, Malware zu installieren.

Auto Blocker verfügt auch über zusätzliche Steuerelemente: Dazu gehört die Aktivierung von App-Sicherheitsprüfungen, die Malware erkennen können. Außerdem können schädliche Befehle und Softwareinstallationen, die über das USB-Kabel gesendet werden, blockiert werden. Dies kann Nutzer*innen in Situationen schützen, in denen eine fremde Person physischen Zugriff auf ihr Gerät hat – etwa beim Aufladen eines Smartphones am Flughafen.