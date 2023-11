Galaxy Z Flip 5: Maison Margiela Sondermodell geleakt – Samsung wird wohl zeitnah ein neues Sondermodell für die Flip 5 Modelle auf den Markt bringen und wie im Vorjahr wird dieses Modell in Zusammenarbeit mit der Luxusmodemarke Maison Margiela aus Frankreich entstehen. Dabei setzt die neue Edition auf ein verändertes Design mit mehr Farbe und einer passenden Lederhülle. Die Technik selbst bleibt gleich, man bekommt also ein normalen Flip 5 mit einem deutlich angepassten Design.

Bei mspoweruser schreibt man zum neuen Sondermodell:

Maison Margiela, eine französische Luxusmodemarke, wird bald eine weitere Handyhülle für Samsung auf den Markt bringen. Dieses Mal werfen wir einen exklusiven ersten Blick auf die Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition und sie sieht cool aus. Das diesjährige Modell hat einen ausgefalleneren Look, mit Street-Art- und Graffiti-inspirierten Designs auf der Innenseite des Gehäuses und elegantem Leder im Retro-Look auf der Außenseite. Anders als in der letztjährigen Ausgabe. Letztes Jahr im selben Monat brachte das Modehaus auch die Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition auf den Markt und beschrieb sie damals als eine Kombination aus „Spitzentechnologie“ und „radikaler Mode“. Es hatte ein einzigartiges weißes, mattes Finish mit einem „Décortiqué“-Design.

Im letzten Jahr gab es bereits so eine Sonder-Version der Flip 4 und sie wurde leider nicht in Deutschland auf den Markt gebracht. Daher muss man wohl davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr die Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Sonder-Edition nicht für Deutschland zur Verfügung steht. Daher lohnt es sich auch wenig, über den Preis der neuen Smartphones in Deutschland zu spekulieren. Vielleicht überrascht uns Samsung ja aber auch.

VIDEO: Galaxy Z Flip 4 Maison Margiela

