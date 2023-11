Wann kommt das Samsung Galaxy S24 auf den Markt? – Die Samsung Galaxy S24 Serie wird wieder Anfang 2024 auf den Markt kommen und es sieht so aus, als hätte es Samsung in diesem Jahr besonder eilig. Im letzten jahr wurden die Galaxy S23 zu 1. Februar vorgestellt und es hat bis Mitte Februar 2023 gedauert, bis die Geräte in den Handel kamen. In diesem Jahr können es schneller gehen, denn es gibt bereits erste Leaks zum Datum des Launch Events, die auf Januar 2024 hindeuten.

Sollte es neue Details in dieser Hinsicht geben, werden wir den Artikel aktualisieren.

Der aktuell bekannte Zeitrahmen sieht wie folgt aus:

Wann wird das Samsung Galaxy S24 vorgestellt? Laut koreanischen Medien wird Samsung wohl bereits am 17. Januar 2024 ein Event abhalten – die Präsentation soll dabei in San Francisco stattfinden. Offiziell bestätigt von Samsung ist dies aber bisher noch nicht und es wird wohl auch noch etwas dauern, bis Samsung die offiziellen Einladung zum Launch verschickt.

Zum Preis gibt es leider bisher auch noch keine Details – man kann aber davon ausgehen, dass die Modelle im Rahmen der Preise des letzten Jahres liegen werden (eventuell mit einem kleinen Aufschlag).

Galaxy S24 Render Credit: Smartprix.com Galaxy S24 Render Credit: Smartprix.com Samsung Galaxy S24 Konzept

